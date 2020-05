Plantea Javier Saldaña unidad social para enfrentar la crisis de la pandemia

Durante el Panel Internacional Covid-19: Avances, Retrocesos y Grandes Problemas Educativos, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; su homólogo de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, Edwid Agustín Vega Gallo; especialistas e investigadores coincidieron que en México y América Latina, la pandemia incrementó las desigualdades sociales debido a que muchos países están en recesión económica por el confinamiento y los servicios de salud son insuficientes.



Ayer, en la cuenta oficial de la UAGro en YouTube, Javier Saldaña Almazán planteó que en esta crisis es necesario que los actores políticos, académicos y sociales ’nos sumemos a un gran pacto de unidad sin fines de lucro ni ideologías, donde lo primordial sea crear estrategias para ayudar a la población más afectada en esta crisis sanitaria’.



El rector de la máxima casa de estudios sostuvo que en México y en los países afectados por el coronavirus, las desigualdades sociales se están incrementando y el papel específico de las universidades debe ser responder a los grandes problemas que tiene nuestro estado y el país: ’Las universidades estamos para solucionar problemas en momentos difíciles’, dijo.



idad Peruana de Ciencias Informáticas, Edwid Agustín Vega Gallo señaló que el Covid-19 descubrió las carencias que enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos en el ámbito educativo, ’que ya estaban en crisis desde hace muchos años’.



Dijo que en Perú, ’los profesores no estaban habilitados para entrar a la educación a distancia y la brecha digital está ahondando las desigualdades sociales porque no todos tienen acceso a internet ni a las mismas oportunidades para comprar un dispositivo’.



También convocó a todos los sectores políticos y académicos para hacer reformas de impacto que garanticen una educación inclusiva y de calidad.



Añadió que el Estado debe dar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes: ’Debemos replantearnos qué estamos haciendo porque no se trata de terminar un semestre nada más por terminarlo’.



Por su parte, el profesor Emérito de la Universidad de Toronto, Canadá David Lander Raby reiteró que la crisis ha generado un impacto social y económico muy grave, peor ’lo más grave es que la pandemia vino a develar la enorme crisis en desigualdad y de los servicios de salud en la mayoría de los países latinos, que no garantizan el acceso a las personas pobres’.