Plantea López Sugía intervención de Conagua y CAPASEG para suministrar agua a acapulqueños

El diputado Arturo López Sugía llamó a la Comisión Nacional del Agua y a la CAPASEG a intervenir de manera emergente para que haya agua en las colonias de Acapulco afectadas por el desabasto y por altos contagios de Covid-19.



’En un municipio donde han muerto 389 personas en una emergencia sanitaria lo más lógico sería que la falta de agua potable se tratara con seriedad, como una emergencia que se debe atender con extrema urgencia, y si el gobierno municipal no puede, no tiene la capacidad de hacerlo, federación y estado deben intervenir como lo hicieron en el tema de la seguridad pública’, urgió.



López Sugía dijo que atribuir los más de 2 mil 500 casos positivos que registra Acapulco donde se habla de saturación de los servicios hospitalarios para pacientes Covid exclusivamente a la movilidad de gente que no se queda en casa es contradictorio con las medidas para prevenir el contagio.



’Pareciera que se trata de ocultar tras la movilidad la falta de agua, o restarle importancia como medida preventiva, cuando desde el inicio de la pandemia, incluso antes de dictarse la emergencia sanitaria, lo primero que se pidió a la población fue lavarse las manos con abundante agua y jabón’.



Incluso, añadió, el Ayuntamiento colocó tinacos con lavamanos ’pero los puso en la zona turística donde se cerraron los hoteles y las playas, mientras en las colonias siguió la escasez, piden a la gente quedarse en casa pero sin garantizarle un servicio básico para toda población en tiempos de epidemia, el agua es imprescindible en el tema sanitario, por eso es que cuando fenómenos naturales han afectado a Acapulco lo primero que se busca reestablecer es el agua potable’.



Dijo que es preocupante que en las colonias donde la Secretaría de Salud ha identificado el mayor número de contagios como son Vista Alegre, Morelos, Alta Progreso, Zapata y Renacimiento sean de las que padecen de manera recurrente la falta de agua potable, ’es un dato que no se puede dejar pasar y que debe encender los focos rojos’.



Por lo que finalmente llamó a los gobiernos federal y estatal a intervenir para resolver el tema del abasto, con el propósito de que la ciudadanía cuente con agua en Acapulco.