Plantea Moisés Reyes agilizar proceso para la designación de recipiendario de la presea ’Sentimientos de la Nación’

A la Junta de Coordinación Política se turnó una propuesta de acuerdo parlamentario del diputado Moisés Reyes Sandoval, donde se le instruye a este órgano legislativo que a la brevedad promueva el inicio del proceso para la designación del recipiendario de la Presea ’Sentimientos de la Nación’, a otorgarse el próximo 13 de septiembre en el marco de la conmemoración del CCVII Aniversario de la Instalación del ’Primer Congreso de Anáhuac’.



En su propuesta, el legislador destaca que no se trata de un impulso voluntarioso al interior del Congreso la entrega de la presea, sino que es un compromiso con la ciudadanía, un acto cívico que conmemora la historia misma, con la que se construye permanentemente el Estado.



Agregó que la entrega de la Presea ’Sentimientos de la Nación’ es para distinguir a quienes día a día contribuyen con su trabajo, conocimiento o aportación científica o artística a la transformación de una mejor sociedad, cada vez más justa e igualitaria, siguiendo los principios y valores del legado libertario de José María Morelos y Pavón.



Manifestó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone la facultad del Congreso para otorgar preseas y reconocimientos en correspondencia pública de una conducta o de una trayectoria vital ejemplares, por servicios notables prestados en beneficio de la humanidad, de la Nación, del Estado, de la comunidad o de cualquier persona, o por la realización de obras científicas, artísticas o culturales singularmente destacadas.



Por eso aseguró que es urgente iniciar el procedimiento para designar a la o el recipiendario de la Presea ’Sentimientos de la Nación’, atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica.



EXHORTO AL EJECUTIVO ESTATAL



El Congreso aprobó un exhorto al gobernador del estado para que requiera la apertura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con el decreto publicado el pasado 31 de agosto para ampliar la apertura de un 40 al 60 por ciento en actividades económicas no esenciales y tribunales judiciales, administrativos y laborales, respetando en todo momento los protocolos sanitarios.

Presentó la propuesta el diputado Carlos Cruz López e intervinieron los legisladores Araceli Alhelí Alvarado González, Guadalupe González Suástegui, Heriberto Huicochea Vázquez y Moisés Reyes Sandoval.



INTERVENCIONES



El diputado Ricardo Castillo Peña (Morena) hizo un llamado al gobernador del estado y al secretario estatal de Educación para que atienda urgentemente la problemática del personal docente, administrativo y de intendencia que laboran bajo la modalidad de contrato en el sector educativo, considerando dotarlos de prestaciones sociales y otros beneficios porque realizan las mismas labores que el personal oficialmente reconocido. Sobre el tema intervino el diputado Omar Jalil Flores Majul.



En su intervención acerca del inicio del Tercer Año de Ejercicio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega, manifestó la voluntad y deseo de esta LXII Legislatura por sacar avante el trabajo legislativo.



Resaltó que hay temas importantes que deben ser atendidos ya, como la reestructuración de comisiones; los nombramientos de integrantes del Consejo de la Judicatura; del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de cuatro consejeras y consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.



Ante esto, conminó a sus homólogos a trabajar con más ahínco y reiteró que la fracción de Morena le apuesta a la producción legislativa. ’Estamos dispuestos a dialogar para llegar a acuerdos, y donde no haya coincidencias, también daremos nuestras razones para que la gente conozca nuestra postura’.



Participaron en torno al inicio del año legislativo los diputados Héctor Apreza Patrón (PRI); por Morena, Afredo Sánchez Esquivel, Moisés Reyes Sandoval, Marco Antonio Cabada y Carlos Cruz López, y del PAN Guadalupe González Suástegui, quienes coincidieron en la necesidad imperante de redoblar esfuerzos para poder cumplir el mandato ciudadano y contribuir al desarrollo del estado, anteponiendo el diálogo y dejando de lado la polarización política, mediante el debate argumentado, razonado y sin descalificaciones.