Plantea Texcoco desaparecer organismos e institutos de agua; apuesta a la austeridad

Es una oportunidad histórica para trasformar la entidad: Mauricio Valdés



Texcoco, Méx., a 24 de febrero de 2021. La alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, planteó como parte de la reforma constitucional y legal de la entidad, desaparecer institutos y organismos de agua municipal, como un mecanismo de austeridad, para reducir el aparato burocrático y hacer más eficientes las administraciones locales.



Durante el Foro de Ayuntamientos realizado en el Salón de Cabildos de Texcoco, Falcón reconoció la iniciativa del senador texcocano Higinio Martínez para reformar la Constitución, y desde su experiencia legislativa y administrativa como presidente municipal, hacer diversas propuestas para actualizar la carta magna estatal.



Mauricio Valdés, coordinador del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, recordó que este ejercicio es una oportunidad histórica para transformar la entidad, pues es la primera vez que la iniciativa de reforma no parte del grupo gobernante del poder ejecutivo sino de la Cámara de Diputados, que representa la voluntad popular.



’Los mexiquenses somos constituyentes, porque todo ciudadano en general y perteneciente a organizaciones pueden presentar propuestas para mejorar la constitución y las leyes, estoy cierto que todos tenemos alguna idea de cómo hacerlo y vivir mejor’, sostuvo.



En el evento organizado por el SecTec, la alcaldesa de Texcoco se pronunció por buscar nuevos esquemas para la operación de los DIF municipales, pues consideró que se han convertido en aparatos muy burocráticos.



’En nuestro caso, en Texcoco es la primera vez que no tenemos presidente de este sistema, solo una directora, y hemos funcionado como una dirección más, la estamos asumiendo como tal, tendríamos que estar valorando bajo qué términos asumir algunas actividades del Sistema Municipal DIF, y a lo mejor hacer un comité especial para el tema de la Asistencia Social’, propuso la alcaldesa morenista.



También puso en la mesa la propuesta de apostar a la austeridad en los Ayuntamientos, y planteo la desaparición de los organismos descentralizados de agua potable, y los institutos municipales de la Mujer y el Deporte, y que la administración municipal absorba estas funciones, pues administrativamente solo generan burocracia.



’Hay que apostar el tema de la austeridad, sí funciona, hemos dado ejemplo de esto, no tenemos este tipo de institutos, funcionamos con direcciones, tenemos una nómina pequeña y se puede dar mantenimiento y atención a la ciudadanía en temas como el deporte, el agua, lo pongo en la mesa y que se ponga a consideración’, indicó la Presidenta Municipal.



Sandra Luz Falcón agradeció a la Legislatura la posibilidad de tener estos foros para ser escuchados, y encontrar una salida a una reforma legal necesaria pues la administración municipal se enfrenta a ’documentas arcaicos, que están fuera de tiempo’, ya que la última revisión a la Constitución local fue en 1995 y ha habido muchos avances en materia social, económica y digital.