PLANTEA VÍCTOR FUENTES DESCUENTO DE 20% EN SERVICIO DE GAS NATURAL PARA CONSUMIDORES DE BAJOS INGRESOS



Recomienda que se aplique a los recibos de abril, mayo y junio.



Que a las personas vulnerables se les suspenda el cobro mientras dure la emergencia, propone.



El senador Víctor Fuentes Solís pidió al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Vicente Melchi García, que realice las gestiones necesarias para que las empresas de gas natural apliquen descuentos de al menos 20 por ciento en los recibos de abril, mayo y junio, de todos los consumidores de bajos ingresos.



A través de un oficio dirigido a Melchi García, el legislador federal recordó la emergencia sanitaria por Covid-19 que atraviesa el país, por la que se ordenó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, siendo este último el más vulnerable.



’Al tratarse de un asunto que involucra la economía familiar y la supervivencia de pequeñas y medianas empresas, es urgente que en el sector energético se tomen medidas para proteger los ingresos de las familias mexicanas, conservar los puestos de trabajo y asegurar la permanencia de los comercios más vulnerables’, le expresó.



Asimismo, Fuentes Solís solicitó al titular de la CRE intervenga para que los proveedores de gas natural no suspendan el servicio a los usuarios por falta de pago.



Además, que a las personas vulnerables, como aquellas que no tienen un contrato laboral, trabajan en el mercado informal o personas de la tercera edad, se les suspenda el cobro mientras dura la emergencia.



Finalmente, el senador expresó la necesidad de no aumentar bajo ninguna circunstancia las tarifas del gas natural por lo que resta del año y de aplicar descuentos en el consumo de gas natural a pequeñas y medianas empresas, especialmente a aquellas que emplean a trabajadores de menores ingresos.