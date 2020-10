Plantea Yoloczin Domínguez reforma a Ley de Asentamientos Humanos para dotar de legalidad a las asociaciones de colonos

La diputada Yoloczin Domínguez Serna propuso reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, para dotar de legalidad a las asociaciones de colonos de fraccionamientos residenciales, quienes podrán cobrar cuotas que permitan mantener en óptimas condiciones sus vialidades y otros espacios comunes, así como los servicios públicos, sin fines lucrativos.



En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la legisladora de Morena también propone definir los conceptos de los tipos de fraccionamientos que existen en el estado, para estar en concordancia con el Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos para los Municipios del Estado de Guerrero, que especifica el tipo de fraccionamiento en dimensiones territoriales y construcción.



Y es que, argumentó, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Estado, en su artículo 87, sólo menciona los tipos de fraccionamientos, sin especificar su descripción y características que distingan uno del otro.



Refirió que en reuniones con asociaciones legalmente constituidas de fraccionamientos residenciales urbanos de Acapulco, le han manifestado su preocupación por la transparencia y manejo de los recursos que recaban, porque no tienen un sustento legal para cobrar cuotas dirigidas a dar mantenimiento a sus vialidades privadas, jardinería, vigilancia, recolección de basura, luminarias, etc.



Por ello, la diputada considera importante proporcionar los instrumentos jurídicos a las asociaciones civiles para que puedan cobrar cuotas y de esa manera mantengan en óptimas condiciones las vialidades de sus fraccionamientos residenciales, con lo que, además, se aligera el gasto de los municipios en materia de mantenimiento de vialidades y permite a los colonos de los fraccionamientos residenciales urbanos invertir su dinero en mejorar su hábitat.



INICIATIVAS



El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó dos iniciativas de reforma a las leyes Orgánica del Municipio Libre del Estado y de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y sus Municipios, para que los procesos de Entrega-Recepción se realicen de forma inmediata, que impida que quienes dejan un cargo público sustraigan de manera indebida bienes muebles o documentos esenciales propiedad del ayuntamiento. Las propuestas se turnaron a las Comisiones de Asuntos Políticos y Gobernación y de Justicia.



A la Comisión de Justicia también se turnó una propuesta de reforma a la Ley de Ejecución Penal del Estado de Guerrero planteada por la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), en busca de garantizar los derechos de los internos en los Centros de Reinserción Social, en especial de aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables, como la población LGBTTTI, para generar su visibilización, inclusión y protección por parte del Estado, en el marco del respeto a sus derechos a la igualdad y no discriminación.