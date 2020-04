Plantean aumentar a 5 años el periodo de la pasantía

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo Gro., a 17 de marzo del 2020.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Guerrero, para que en la suma de expedición y la prórroga de la licencia se aumente hasta 5 años el tiempo máximo en que se pierde la pasantía de egresados de licenciatura.



El diputado promovente reseñó que la práctica profesional de la pasantía tiene la finalidad de ampliar los conocimientos teóricos del practicante y ayudarlo a desarrollar un desempeño eficaz, a través de la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica de pregrado.



Carlos Cruz refirió que es importante reformar la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para aumentar el tiempo de la pasantía, pues en muchas ocasiones los egresados de universidades privadas e incluso públicas no pueden subsidiar los elevados costos de titulación, y por ende, tardan tres o más años en hacer los pagos correspondientes para poderse titular.



Refirió que durante todo este lapso de tiempo los profesionistas no pueden ejercer su carrera, aun cuando ya la concluyeron.



El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena detalló que los objetivos del Sistema de Pasantías Educativas son: realizar prácticas complementarias a su formación académica que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan; incorporar habilidades y actitudes vinculadas a situaciones reales del mundo del trabajo; adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral y cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.



La propuesta de reforma es a la fracción II del artículo 32 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Guerrero número 286, en la que se plasma que la función registral para el ejercicio profesional estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Registro Público para el Ejercicio Técnico y Profesional, que en la actualidad otorgan autorización a los pasantes para ejercer la práctica respectiva por un periodo no mayor de 2 años, con opción de prórroga por un año más.



Este documento se analiza para su respectivo dictamen, en la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso del Estado.