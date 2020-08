Plantean construir laboratorio de bioseguridad para analizar patógenos de alta peligrosidad y contagio.



Comisión Permanente pide fomentar la investigación científica para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras epidemias.



La Comisión Permanente pidió a las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que analicen la viabilidad de construir un laboratorio de bioseguridad nivel cuatro, que permita albergar, estudiar y experimentar con patógenos potencialmente mortales y con alta capacidad de contagio.



Se trata, explicaron senadores y diputados, de fomentar la investigación científica del país y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas, bajo estándares internacionales.



En un dictamen que se aprobó en la sesión de este miércoles, los legisladores destacaron que la pandemia provocada por el Covid-19 ha demostrado la necesidad de contar no sólo con preparación médica, sino con infraestructura de investigación para prevenir y estudiar a los organismos que provocan las epidemias.



México, recordaron, cuenta con equipos de bioseguridad y laboratorios de nivel tres como la Unidad de Bioseguridad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM o el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Manuel Martínez Báez, entre otros.



Sin embargo, estas instituciones se enfocan en riesgos de nivel individual elevado y peligro población bajo, de agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que no se propagan de un individuo a otro, y para las cuales existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces.



El país, asentaron, carece de infraestructura de alta de seguridad para el estudio de patógenos con un riesgo de peligrosidad cuatro, con incidencia individual y poblacional elevada, que ocasionan padecimientos graves, se transmiten fácilmente de un individuo a otro y para los cuales normalmente no existen medidas preventivas o terapéuticas eficaces.



Si se cuenta con laboratorio nivel cuatro, subrayaron, se podrá analizar la estructura molecular, la dinámica de contagio y la multiplicación de los patógenos, así como desarrollar terapias adecuadas de prevención tratamiento.



De lo contrario, advirtieron, continuarán las limitaciones a las investigaciones que pueden realizar las distintas instituciones médicas y científicas en el país.