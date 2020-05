Plantean exhortar a municipios para que pospongan proyectos no urgentes, ante la contingencia sanitaria

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 13 de mayo del 2020.- A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado se turnó un exhorto a los 80 Ayuntamientos y el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que ante las consecuencias económicas que derivarán de la emergencia sanitaria actual, redefinan sus prioridades, pospongan los proyectos no urgentes y reorienten su gasto para el ejercicio 2020-2021.

Al presentar su propuesta durante la sesión virtual realizada este miércoles, la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI) destacó que la pandemia por el Covid-19 está dejando estragos importantes no sólo en materia de salud, sino también en la economía de los estados, particularmente por el cierre de negocios no esenciales.

Refirió que los expertos en el tema estiman una gran caída en los ingresos estatales como consecuencia de la caída de la economía mexicana, tanto por la pandemia como por el descenso en los ingresos petroleros.

Ante esto, la legisladora manifestó que el gobierno estatal está realizando acciones extraordinarias para reactivar la economía, apoyando directamente a las empresas formales e informales, con el objeto de conservar los empleos, a través del financiamiento.

Asimismo, celebró que la prioridad del Estado con el uso de los recursos públicos ha sido garantizar la atención de la salud de todas las personas, con igualdad y calidad, sin distinción de afiliaciones políticas o derechohabiencia.

Por eso propuso exhortar a los gobiernos municipales a adecuarse a las nuevas circunstancias y que, ante las consecuencias económicas que derivarán de la emergencia sanitaria, redefinan sus prioridades, pospongan los proyectos no urgentes y reorienten su gasto para el ejercicio 2020-2021.

También propuso exhortar a los presidentes municipales para que actúen con oportunidad y liderazgo, sobre todo en condiciones de estrechez financiera, y que tengan como prioridad proteger a la población.



Minuto de silencio

Al inicio de la sesión, los integrantes de la LXII Legislatura guardaron un minuto de silencio en memoria de quien se desempeñaba como síndico procurador del Ayuntamiento de Tixtla, Víctor Hugo Romero Valencia.



Acuerdos

A la Comisión de Hacienda se turnó un exhorto a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Cultura, para que continúen con el procedimiento establecido en el Artículo 8 Transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana, respetando el plazo establecido de 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del Decreto sobre la revisión de la normatividad, estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales, y reconsideren lo establecido en el Decreto del Ejecutivo Federal del pasado 2 de abril de 2020. La propuesta fue planteada por la diputada Perla Edith Martínez Ríos (PRD).

La Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo analizará un exhorto propuesto por el diputado Carlos Cruz López (Morena) y dirigido a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los órganos autónomos, para que consideren la elaboración de un plan de austeridad donde se valore reducir los sueldos de los funcionarios públicos hasta en un 50 por ciento, desde subdirectores hasta el gobernador, esto para hacer frente a los por la contingencia sanitaria en la entidad.

También se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo un exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya a los secretarios de Finanzas y Administración, de Fomento y Desarrollo Económico y de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que informen al Congreso los resultados de las acciones del ’Acuerdo Extraordinario de Medidas Económicas y Fiscales a las Empresas y Población de Guerrero’, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de marzo de este año. Esta propuesta de exhorto la presentó el diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena).



