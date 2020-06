Plantean exhorto a poderes y órganos autónomos para que informen cómo afrontarán la Nueva Normalidad

La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido a los poderes Ejecutivo y Judicial, a la Fiscalía General y a los órganos autónomos de la entidad, para que informen sobre la planificación y ejecución de acciones que permitan un retorno seguro a las actividades, en el marco de la nueva normalidad.



Dicho exhorto fue propuesto por el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, de Morena, quien manifestó que el hecho de que el Gobierno Federal diera por concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia no significa que se dejen de aplicar medidas sanitarias de mitigación de la epidemia, sino que ahora se atenderá en base al acopio y procesamiento de la información relevante en cada uno de los estados y municipios, y se hará un monitoreo y evaluación permanente para clasificarlos semanalmente, de acuerdo con el semáforo epidemiológico.



Explicó que también se ha considerado por la autoridad sanitaria la confirmación de un escenario alentador con el aplanamiento o achatamiento de la curva epidemiológica, que significa que se habrían logrado los resultados esperados por la implementación de las medidas de mitigación de la pandemia, para dar paso a un plan de retorno gradual, ordenado y cauto a las actividades.



’Pero, lamentablemente, no a la normalidad que estábamos acostumbrados antes de la llegada de la pandemia, sino a una nueva normalidad, a la que tendremos que acostumbrarnos por las condiciones que ese fenómeno de peligro a la salud nos impone, mientras no exista vacuna para el virus o se pueda lograr la llamada inmunidad de rebaño. Incluso, a pesar de que se logre esto último, hay predicciones pesimistas de expertos de que ya no se podrá recuperar aquella añorada normalidad’, añadió.



Para ello, dijo que las dependencias e instituciones gubernamentales del estado deben prepararse para la reapertura gradual, ordenada y cauta de sus labores, y con base en el acuerdo de la Secretaría de Salud, deberán realizar las acciones de prevención sanitaria que eviten que sus centros laborales o de prestación de servicios se conviertan en lugares de alto riesgo y contagio.



En ese tenor, Ríos Saucedo considera necesario exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial y a los titulares de la FGE; de los Tribunales Electoral, de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje; de los Institutos Electoral y de Participación Ciudadana y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión de los Derechos Humanos y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que informen la planificación y ejecución de acciones de preparación para el regreso en general a la nueva normalidad.



Dicha información deberá contener la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios, en su caso, implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, y proveimiento de implementos para garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias.