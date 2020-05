Plantean exhorto al Ejecutivo Estatal para que informe resultados de las medidas económicas por el Covid-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 15 de mayo del 2020.- La Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso del Estado analiza un exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya a los secretarios de Finanzas y Administración, de Fomento y Desarrollo Económico y del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que informen a esta Soberanía sobre los resultados obtenidos por cada una de las acciones que comprenden el ’Acuerdo Extraordinario de Medidas Económicas y Fiscales a las Empresas y a la Población de Guerrero’, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de marzo de 2020.

Lo anterior a propuesta del diputado Antonio Helguera Jiménez, de Morena, quien recordó que para enfrentar la situación de la pandemia, el Ejecutivo estatal elaboró una propuesta de medidas de ejecución inmediata consultadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Refirió que en ese acuerdo se aprobaron 10 medidas: estímulo del 50 por ciento durante marzo y abril de este año al Impuesto sobre Remuneraciones y prórroga para la presentación de declaraciones mensuales de dichos meses; del 100 por ciento al Impuesto sobre Hospedaje; suspensión del inicio de las facultades de fiscalización de impuestos estatales al sector económico estatal; ampliación hasta el 30 de junio del 2020 de la vigencia de los estímulos fiscales al Impuesto sobre Tenencia de Derechos de Control Vehicular del Servicio Particular y Público de Transporte.

Además, disponibilidad de 60 millones de pesos para créditos blandos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de NAFIN y la Banca Comercial; creación de un Programa para Apoyo Alimentario; instalación del Comité Estatal para la Vigilancia del Abasto Oportuno y no incremento de precios de los productos de la canasta básica; dar continuidad a la obra pública para apoyar a las empresas constructoras guerrerenses en el mantenimiento y generación de empleos; líneas telefónicas de asesoría laboral y ajuste al presupuesto del estado.

Sin embargo, manifestó el legislador que la protesta social que se visualiza es señal de que el gobierno no está haciendo algo correctamente y que la implementación de la política pública que ha programado para hacer frente a la emergencia sanitaria no está dando los resultados previstos.

Por esta circunstancia, dijo que es imperativo la revisión y evaluación de dicho Acuerdo y conocer principalmente qué se está haciendo con los 60 millones de pesos que se destinarían para créditos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Reiteró que también es importante conocer qué sucede con el anunciado y emergente Programa de Apoyo Alimentario, del que no se dice en qué consiste, cómo opera y cuáles son sus umbrales de cobertura y beneficiarios. Asimismo, qué se está haciendo con los 200 millones de pesos ajustados del Presupuesto para la creación de un fondo para atender la emergencia del Covid-19.



00O00