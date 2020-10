Plantean exhorto para Ejecutivo Estatal rinda informe pormenorizado de 1700 obras anunciadas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 09 de octubre del 2020.- A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se turnó una propuesta de exhorto para que el secretario estatal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, informe por escrito y en medios magnéticos a este Congreso, en un plazo no mayor a ocho días, sobre las mil 700 obras de las que dio cuenta el gobernador del estado.

Lo anterior a propuesta del diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena), quien también pide se incorporen datos sobre las unidades responsables de la ejecución de obras, fechas de inicio y término, costos estimados de cada una éstas, procedimientos de contratación, si fueron por licitación pública o adjudicación directa, así como los lugares donde se están construyendo y la población beneficiada.

En su propuesta, el diputado refiere que hace dos meses, en reunión virtual, el Ejecutivo estatal informó de las acciones que realizan en materia económica, salud, empleo, apoyo social, alimentaria, seguridad y turística para enfrentar la pandemia, con una inversión superior a los 950 millones de pesos.

Refirió el mandatario, además, que se iniciaron y están en proceso más de mil 700 obras públicas que generarían aproximadamente 55 mil 400 empleos, de los cuales 19 mil 800 son directos y más de 35 mil indirectos.

Asimismo, explicó que el Congreso presupuestó para el presente año para Gasto de Inversión o Capital, más de 13 mil 681 millones de pesos, de los cuales 5 mil millones los ejerce directamente el Ejecutivo estatal y en el artículo 50 del Capítulo IV ’de la inversión pública’, señala que ’las dependencias y entidades podrán ejercer los montos para programas y proyectos de inversión autorizados en los anexos del Presupuesto, como el 21, cada uno con montos específicos de inversión autorizados para la construcción de obras públicas y desarrollo de acciones, para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía del estado y del empleo.

Sin embargo, Helguera Jiménez señala que en dicho anexo el Ejecutivo del estado registró programas, obras y proyectos por más de 759 millones pesos, de los que no aportó elementos técnicos y de localización geográfica, hecho por el cual el 5 de marzo pasado presentó un acuerdo para que éste informara si había o no subsanado el faltante de conjunto de datos y concediera información de georreferenciación, pero a la fecha no se ha informado nada.

En ese sentido, el legislador consideró que por tratarse de recursos públicos previstos para obra pública, demanda más transparencia y máxima publicidad, considerando que son para impulsar, a través de la obra, el desarrollo económico de Guerrero y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Por eso dijo que es necesario que se conozcan las condiciones de contratación de los trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, como es el caso de las mil 700 obras de las que informó el gobernador, iniciadas y en proceso de construcción, desde hace más de dos meses.





