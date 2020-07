Plantean exhorto para la publicación en medios del calendario escolar y protocolos de sanidad

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 21 de julio del 2020.- A la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado se turnó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, para que informe en los diferentes medios de comunicación el calendario del Ciclo Escolar 2020-2021, así como los protocolos de sanidad que se deberán seguir en todas de las instituciones educativas de la entidad.

Esto a propuesta del diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena), quien señaló que está por iniciar un nuevo ciclo escolar ’complicado y diferente’, debido a las condiciones especiales que continúa generando la pandemia del Covid-19. Todo esto, dijo causa incertidumbre entre quienes conforman la comunidad escolar respecto a la forma o fecha del ingreso, o cómo se aplicarán los protocolos de seguridad para el alumnado e integrantes de la institución.

Por eso es necesario, apuntó, que a través de la autoridad educativa competente se otorgue certidumbre de los lineamientos y mantenga bien informada a la sociedad de cómo será el regreso a clases, salvaguardando siempre la salud de las niñas, niños, adolescentes y de quienes integran la comunidad académica.

Refirió que las secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno Federal presentaron en cada una de las entidades las medidas de prevención y atención prioritarias, y que aunado a ello, el secretario de Educación federal informó que ’hasta que no se garantizara la salud de las niñas, niños, maestras y maestros, no se regresará a clases’.

Agregó que se prevén al menos dos filtros de bioseguridad, el primero en casa, donde los padres estarán atentos de que sus hijos no vayan a la escuela en caso de que presenten síntomas similares a los del Covid-19; el segundo en la entrada de las escuelas, donde se les tomará la temperatura y se hará una revisión antes de ingresar, y en caso de que se detecte la sintomatología, se regresará al alumno a su casa.

Por estas razones, el legislador consideró necesario que en la entidad la Secretaría de Educación Guerrero emita un comunicado en los diferentes medios digitales e impresos para que llegue a todos los municipios el calendario del Ciclo Escolar 2020-2021, así como los protocolos de sanidad que se deberán seguir en todas las instituciones educativas.



A la Comisión de Salud se turnó un exhorto presentado por el diputado Arturo López Sugía (MC) a los Ejecutivos federal y estatal y a los cabildos municipales del estado para crear fondos destinados a la compra de una posible vacuna contra el Covid19, siguiendo los ejemplos de Italia, Francia, Holanda y Alemania. Además, para que busquen acercamiento con posibles laboratorios productores de la vacuna, de modo que, en cuanto sea posible, se distribuya de forma gratuita entre la población.



El diputado Arturo Martínez Núñez (Morena) solicitó a la Mesa Directiva realizar excitativa a la Comisión de Justicia para que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto por el que se reforma la Fracción I del Artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, promovida por diputados del Grupo Parlamentario de Morena, referente a la interrupción legal del embarazo en casos de violación.



El presidente de la Mesa Directiva, diputado Alberto Catalán Bastida, condenó los hechos acontecidos el pasado viernes 17 de julio en la sede del Poder Legislativo, donde estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa causaron destrozos. Enfatizó que el Congreso del Estado no forma parte del proceso de investigación del Caso Iguala, ni es autoridad responsable de la impartición de justicia.

Pese a lo anterior, dijo, las diputadas y diputados de la LXII Legislatura siempre han estado abiertos al diálogo y se han solidarizado con el movimiento, muestra de lo cual es que abrieron la tribuna en una sesión para escuchar las voces de padres y madres de los estudiantes desaparecidos, en el marco del quinto aniversario.

’Las legisladoras y legisladores nos asumimos como factor de encuentro y solución, en un ámbito de pleno respeto a las instituciones y los derechos humanos. En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento de diálogo a los movimientos sociales de Guerrero’, apuntó.





