Plantean fortalecer participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción.



El Comité estará integrado por siete ciudadanos quienes actuarán con transparencia y rendición de cuentas: Kuri González y Murguía Gutiérrez.



Los senadores de Acción Nacional, Mauricio Kuri González y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, propusieron reformar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de fortalecer la participación ciudadana y dar mayor peso a los ciudadanos en la toma de decisiones y en el combate a la corrupción.



En el Proyecto de decreto, los panistas indicaron que a efecto de dar un peso mayor a los ciudadanos, proponen incrementar el número de integrantes de 5 a 7 ciudadanos y que sean ellos quienes formen parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



Con esta Iniciativa, explicaron, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por siete ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.



Se busca, acotaron, proponer a este Comité mecanismos de auditorías independientes a contratos de obra pública, cuya relevancia económica o social, pudieran tener impacto nacional, ello, sin menoscabo de las atribuciones legales de las instancias correspondientes.



Informaron que los resultados que arrojen estas auditorías se les notificarán formalmente a la Secretaria de la Función Pública y a la Cámara de Diputados, para los efectos de fiscalización correspondiente en sus respectivos ámbitos de competencia.



Consideraron oportuno que el Comité Ciudadano proponga mecanismos de supervisión en el gasto público.



De esta forma, indicaron los resultados de las auditorías externas, servirán como un reflejo de la información oficial y permitirán discernir efectivamente cuando existan irregularidades o incluso hechos de corrupción, en contratos de obra pública.



Kuri González y Murguía Gutiérrez reconocieron que la esencia del SNA es la participación ciudadana mediante formas de expresión social y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques, a través de las cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos públicos en un contexto democrático.



Recordaron que el Comité Ciudadano no tiene facultades vinculatorias hacia el Comité Coordinador del SNA, por lo que, aunque le sean señaladas medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, no pueden atenderlas.



Puntualizaron que no existe una sola atribución que pueda contemplarse en el nivel de decisión ni en el nivel de control de las acciones de gobierno por la ciudadana, debido a que la mayoría de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana consisten principalmente en participar, opinar y promover.



Por ello, consideramos que es necesario fortalecer al Comité de Participación Ciudadana del SNA para dar mayor peso a los ciudadanos.



Para lo cual, proponemos incrementar el número de integrantes de 5 a 7 ciudadanos y que sean cuatro quienes formen parte del Comité Coordinador; el presidente y tres adicionales, para que sean un total de 11 integrantes del Comité Coordinador con siete servidores públicos y cuatro ciudadanos, manifestaron.



La Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.