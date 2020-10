Plantean iniciativa de ley para implementar acciones de prevención y atención integral de la obesidad y el sobrepeso

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 15 de octubre del 2020.- Para que la entidad cuente con un marco jurídico que permita desarrollar acciones efectivas de prevención y atención integral de la obesidad, el sobrepeso y otros trastornos alimenticios, así como promover entre la población la adopción de mejores hábitos nutricionales, los diputados Eunice Monzón García y Manuel Quiñónez Cortés propusieron una iniciativa de Ley para la Prevención y Control de Trastornos Alimenticios.

En la propuesta que analizarán las comisiones de Salud y de Desarrollo Social, los diputados del Partido Verde Ecologista de México refieren que en el país el 65 por ciento de la población, principalmente mujeres, a partir de los 12 años, inician algún tipo de dieta por razones estéticas, lo que provoca, en muchos casos, disposición a la anorexia y a la bulimia nerviosa.

’Existe una tendencia natural entre la población joven a no considerar como factor de riesgo para su salud una alimentación inadecuada, y esta actitud se va prolongando hasta edades avanzadas, en que los hábitos adquiridos se convierten en rutina, así como la progresiva sustitución de la dieta mediterránea tradicional por dietas con un mayor contenido en grasas, azúcares y proteínas de origen animal, propias de los establecimientos de comida rápida que ha introducido la cultura alimentaria americana’, señalan.

Por ello, los legisladores proponen hacer de la educación nutricional un instrumento de intervención en el marco de la promoción de la salud, lo que facilitaría políticas de protección y utilización de recursos para que ese deseo de cambio sea factible, y de esta manera evitar trastornos conocidos como psicopatologías alimentarias, tales como atracón compulsivo, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ebriorexia, ortorexia, vigorexia, síndrome del comedor selectivo, del comedor nocturno, pica y pregonerexia.

Además, señalan que en este ordenamiento se establecen políticas intersectoriales para contrarrestar el entorno obesigénico y generar consciencia en las personas para la adopción de comportamientos y estilos de vida saludables, además de instrumentos para lograr que la industria de alimentos y bebidas se transforme y se alinee con el consenso internacional, donde ya se admite la necesidad de reducir el contenido de azúcares, sodio, grasa saturada, sal y densidad energética en los alimentos comercializados.



Acuerdos

En la misma sesión se aprobó un acuerdo propuesto por el diputado Alberto Catalán Bastida donde se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que desarrolle acciones que permitan programar el suministro de medicamentos y otros insumos para el tratamiento oncológico infantil y los demás tipos de cáncer que padece la población. Además, que informe el presupuesto neto que se ha invertido para garantizar el abasto de medicamentos a nivel nacional.

Sobre el tema intervinieron los diputados Nilsan Hilario Mendoza (Morena), Verónica Muñoz Parra (PRI), Guadalupe González Suástegui (PAN), Marco Antonio Cabada Arias (Morena), Moisés Reyes Sandoval (Morena), Ricardo Castillo Peña (Morena), Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) y Jorge Salgado Parra (PRI).

Las y los diputados también aprobaron un acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política por el que se designa a Urbelina Vega Vázquez como titular de la Unidad Para la Igualdad de Género de este Congreso, quien rindió protesta ante el Pleno.

Por otro lado, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se turnó un exhorto propuesto por el diputado Jorge Salgado Parra (PRI), dirigido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que de manera coordinada con las Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñen un proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021que contemple el establecimiento de un fondo de estabilización para compensar la caída en la recaudación, que concentre recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.

Asimismo, un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local; clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, Insabi y Fotradis, garantizando que cuando menos no haya una disminución en términos reales con las asignaciones del año pasado, y establecer asignaciones para el Fortaseg, Escuelas de Tiempo Completo, entre otros.

Además, se turnó a la Comisión de Atención a Migrantes un exhorto propuesto por el diputado Moisés Reyes Sandoval al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que realicen una labor intensa de difusión en medios masivos y electrónicos, tanto nacionales como extranjeros, que haga del conocimiento público el hecho histórico de que en el proceso electoral 2021 los mexicanos residentes en otros países podrán participar con su voto en la elección de gobernador, así como un calendario electoral que contenga todas las fechas del proceso.



