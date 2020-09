Plantean iniciativa para incrementar el número de notarías y evitar las prácticas monopólicas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 10 de septiembre del 2020.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, con el objeto de aumentar el número de notarías en cada distrito notarial, que evite las prácticas monopólicas, considerando una por cada 20 mil habitantes, previo estudio técnico que deberá realizarse de manera improrrogable cada cinco años.

Al dar lectura al documento en la sesión ordinaria de este jueves, el legislador de Morena señaló que desde que se expidió este ordenamiento, ha sufrido pocas modificaciones que se ajusten a las necesidades de la población, lo que hace impostergable reformarlo para hacer el servicio más eficiente y transparente.

Explicó que en la entidad hay poblaciones donde sólo existe un notario, quien en muchas ocasiones mantiene el monopolio de una o más ciudades y de sus poblaciones circunvecinas, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución federal.

Cruz López propone que en lugar de limitar a un solo notario en cada distrito notarial, haya como mínimo tres por cada 20 mil habitantes y que el estudio técnico para cubrir tal necesidad no sea por tiempo indefinido, sino por 5 años, debido al crecimiento poblacional.

También plantea que el trámite de escrituras no sea exclusivo del notario, sino que lo pueda realizar cualquier abogado postulante, y establecer el mismo plazo que a los ciudadanos para separarse del cargo cuando desee ser candidato de elección popular o funcionario de alguna institución gubernamental.

Entre las propuestas también está el difundir su nombramiento en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado, así como en el periódico de mayor circulación, y no sólo en el Periódico Oficial, a fin de garantizar la mayor publicidad posible.

Del mismo modo, que se aumente la sanción a los notarios que incurren en irresponsabilidad, ya que ha habido quejas por el mal servicio que varios fedatarios públicos proporcionan a la ciudadanía.

La iniciativa de reformas a los artículos 6, 20, 26, 29 y 47del segundo párrafo, al sexto del 148, el inciso B del 173 y una adición a la fracción VIII del inciso C del artículo 173 de la Ley 971 del Notariado del Estado de Guerrero, se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Dictámenes

Los legisladores aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta pública y de Hacienda por el que se declara improcedente la solicitud del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, para que se considere en el Presupuesto de Egresos 2020 la cantidad de 30 millones de pesos para el pago de laudos pendientes.



