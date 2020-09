Plantean iniciativa para que el servicio de estacionamiento en centros comerciales sea gratuito

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 6 de septiembre del 2020.- Con el propósito de que los establecimientos mayores a cien metros cuadrados otorguen el servicio de estacionamiento gratuito a sus clientes que acrediten haber hecho un consumo o pago de un servicio, y para que garanticen las condiciones de seguridad y accesibilidad a personas con discapacidad, la diputada Erika Valencia Cardona (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.

En el documento que se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y emisión del dictamen respectivo, la legisladora manifestó que los estacionamientos que operan en los centros comerciales deberían brindar el servicio gratuito durante las dos primeras horas para satisfacer la demanda de sus clientes, sin hacerles cobros indebidos.

Dijo que hoy en día los estacionamientos son una herramienta de planeación y desarrollo urbano, y que al ser gratuitos incentivan a las personas a utilizarlos, eliminando la posibilidad de dejar los vehículos en la vía pública y ser víctimas de la creciente ola de inseguridad.

También manifestó que cuando una persona compra en un centro comercial, tienda de auto servicio, o acude al cine, ya está pagando por el estacionamiento indirectamente, debido a que su costo está incluido en el pago del producto; sin embargo, son muchas las quejas de que ha habido cobros excesivos, aunado a que no proporcionan seguridad a los vehículos.

Por estas razones, consideró que es importante que en la entidad, como ya ocurre en los estados de Morelos, Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes, se cuente con centros comerciales que no cobren el uso del estacionamiento, a excepción de supuestos especiales, como no comprar ningún producto.

Esta medida, refirió, ayudaría además a la economía del estado que tiene un alarmante número de población de escasos recursos económicos, con el 69.5 por ciento, el segundo porcentaje más alto del país en pobreza, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Erika Valencia propone que, para el caso de los establecimientos mayores a cien metros cuadrados, el servicio de estacionamiento a sus clientes debe ser gratuito siempre y cuando se acredite haber hecho un consumo o el pago de un servicio en alguno de sus establecimientos, además de que deberán garantizar las condiciones de seguridad y la accesibilidad para personas con discapacidad.





