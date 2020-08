Plantean que licencia de automovilista sea permanente

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 11 de agosto del 2020.- Con el objeto de que las licencias de conducir para el servicio particular sean de carácter permanente, y sólo se pueda solicitar la reposición en caso de extravío, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformas a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.

En su propuesta, el legislador de Morena expone que existen tres modalidades de licencia: la de chofer, automovilista y motociclista, con vigencia de 3 y 5 años a quien cumpla con los requisitos y habilidades.

Manifestó que esto resulta innecesario que este documento tenga vigencia, en razón de que, si el ciudadano comprobó y acreditó los requisitos para su expedición, es en atención a que tiene las habilidades necesarias para conducir un vehículo y la autoridad que expide la respectiva licencia da fe de esta circunstancia. Por eso plantea que sólo se podría solicitar una reposición en caso de pérdida o extravío.

Argumentó que lo que se pretende es establecer una vigencia de carácter permanente en las licencias dentro de la modalidad de ’Licencia Automovilística’ para vehículo particular, y así ayudar a la economía de los ciudadanos y evitar trámites administrativos que llegan a ser más tediosos de lo que aparentan.

Especificó que este tipo de licencias ya se pueden ver en estados como Chiapas, Sonora y la Ciudad de México, y que es necesario hacer las adecuaciones para que se lleve a cabo en Guerrero.



Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo

El mismo legislador planteó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que al inicio de cada Legislatura, y con un plazo no mayor a 45 días, la Secretaría de Servicios Parlamentarios ratifique los Manuales de Organización y Funciones (MOF) de cada una de las áreas que integran dicho órgano, turnándolas a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su respectivo análisis y dictaminación, misma que dará cuenta al Pleno para su aprobación.

En esta propuesta que se analiza en la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el diputado Marco Antonio Cabada reseñó que el Manual de Organización y Funciones es un documento técnico-normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, funciones específicas, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos para ocupar los cargos o puestos de trabajo, y contribuye a que los procedimientos sean más transparentes y los diferentes órganos legislativos tengan un mejor desempeño en favor de las y los guerrerenses.



