Plantean que organizaciones tengan voz y voto en el Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y Vialidad

Chilpancingo, Gro., a 27 de julio del 2020.- El diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, con el objeto de que un representante de las organizaciones de trabajadores del volante se integre con voz y voto al Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, a efecto de generar mecanismos de participación ciudadana e interacción con las autoridades encargadas de generar políticas públicas.

En la iniciativa de reforma que fue turnada a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado, el legislador expone la importancia de desarrollar políticas públicas de participación ciudadana que atiendan de manera efectiva la problemática en la prestación del servicio de transporte público.

Manifestó que, de conformidad con la Ley de Transporte y Vialidad en el estado, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad es un órgano administrativo desconcentrado que tiene por objeto regular el servicio; sin embargo, el también presidente de la Comisión de Transportes considera que existen algunas lagunas en la Ley relacionadas con la formación y participación de los comités consultivos, ya que no se establece la forma ni el mecanismo de participación para la aplicación de las políticas públicas del transporte.

Incluso, agregó, el Capítulo III contiene el título ’De la participación ciudadana’, pero en su integración no se prevé la forma en que ésta sucede, únicamente señala que el Consejo Estatal Consultivo de Transporte y Vialidad está conformado por los representantes de las organizaciones de los concesionarios, sin especificar la intervención o participación de dichas organizaciones.

Salgado Guzmán enfatizó que estas lagunas legales deben ser aclaradas y generar un marco legal que no sólo propicien la participación ciudadana, sino que también la regule y oriente.





