Plantean reforma a la ley de transparencia para que el poder judicial del estado haga públicas sus sentencias

Chilpancingo, Gro., a 19 de agosto del 2020.- Para establecer como norma que el Poder Judicial del Estado ponga a disposición del público las versiones públicas y actualizadas de todas las sentencias emitidas, el diputado Héctor Apreza Patrón propuso reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

En una iniciativa que se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el legislador explica que el 30 de julio de 2020 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señalaba que los poderes judiciales deben dar a conocer únicamente las sentencias de "interés público", un concepto que, desde la perspectiva ciudadana, puede ser ambiguo y dar motivo para que los juzgados y tribunales hagan públicas pocas o ninguna de las sentencias.

Con la actual reforma, señala el legislador, se contribuirá a mejorar el acceso público a las actividades del Poder Judicial y facilitar la búsqueda y comprensión de las sentencias por parte de los ciudadanos. Además, permitirá que los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía observen, monitoreen y evalúen la actividad judicial.

Por estas razones, considera que se debe armonizar la Ley local con la federal para ampliar el acceso a la información sobre las sentencias que emita el órgano responsable de la administración de la justicia en el estado de no sólo acatar lo dispuesto en el decreto correspondiente, sino que abre la oportunidad para tener un Poder Judicial más transparente y mucho más cercano a la gente.

’Al transparentarse las sentencias, se contribuirá a detectar conductas contrarias a las reglas que deben prevalecer en este tipo de procedimientos, abriendo la posibilidad de que de manera oportuna se puedan sancionar actos contrarios a la Ley y evitar daños a los involucrados y a las víctimas que estén relacionadas con dichas sentencias’, añadió Apreza Patrón.



Intervenciones

El diputado Alfredo Sánchez Esquivel participó con el tema ’La relación y el desarrollo intermunicipal’, donde hizo un llamado al presidente municipal de Acatepec, Ramiro Salvador Hernández y al comisario de Bienes Comunales, Romualdo Díaz Rosas, para que no propicien problemas entre las comunidades de Río Azul y Plan de Gatica, ya que dichas acciones ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, y los conminó a regirse en estricto apego a los límites de sus facultades para evitar que se genere un conflicto social.

Por su parte, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez intervino en relación con los ’Avances y Perspectivas de la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero’. Dijo que la estrecha coordinación entre los niveles de gobierno ha logrado reducir los índices delictivos en el estado, y que estos avances son el ejemplo de que dejar de lado las diferencias y trabajar de manera coordinada, son la ruta que deben seguir todos los actores políticos. Ante esto, hizo un llamado a sus homólogos para convertir el Poder Legislativo en un espacio de acuerdos que deriven en la solución de los males que aquejan a la ciudadanía.

Sobre el mismo tema, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez señaló que la delincuencia es uno de los principales problemas que afecta al estado y que los gobiernos no han sabido establecer estrategias con objetivos certeros, provocando un daño inmenso a la población en general.

Celebró, sin embargo, que con la llegada del actual Gobierno Federal se están logrando resultados favorables en el combate a la inseguridad, gracias a mejores políticas públicas de prevención del delito y al trabajo coordinado entre las instancias federales, estatales y municipales.



