Plantean reforma a la Ley del Trabajo para regular la subcontratación de personal u ’Outsourcing’

Chilpancingo Gro., a 27 de marzo del 2020.- Para regular la subcontratación de personal, conocido como outsourcing, y garantizar a los trabajadores óptimas condiciones laborales, seguridad social y demás prestaciones de Ley, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

En su propuesta, la legisladora señala que existe un importante número de trabajadores que mediante la figura de la subcontratación laboran en condiciones inferiores a empleados de la misma categoría que son contratados de manera directa por el patrón, lo que ha permitido evasión de obligaciones que van en detrimento de la clase trabajadora, como es el caso de la seguridad social.

Dijo que por esta razón, los diputados federales del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa encaminada a derogar las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo en relación con la subcontratación. ’Porque tenemos claro que el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre, en virtud de que hay un excedente en el trabajo que no se le paga al trabajador, y que se conoce como ’plusvalía’.

Explicó que cuando un patrón contrata a un trabajador, está obligado a darlo de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, y realizar las cotizaciones correspondientes para el Sistema de Ahorro para el Retiro; sin embargo, de 1980 al 2012 se dio un fenómeno de precarización de la fuerza laboral, en donde el trabajo se considera una mercancía y, por desgracia, la de menor valor.

Añadió que, como una forma de eludir responsabilidades patronales, se dio el fenómeno denominado subcontratación u outsourcing, donde el empleador recurre a un tercero para que contrate directamente a trabajadores, con la característica principal de que el pago de salarios es bajo y hay ausencia de garantías y seguridad social.

Con esta iniciativa, la diputada busca regular dicha actividad para que los trabajadores más vulnerables que no cuentan con una especialización para el desarrollo de sus actividades, puedan contar con garantías mínimas de seguridad social.

Propone también que la subcontratación de personal cuya función no requiera de una habilidad particular, o bien de un conocimiento especializado, estará prohibida y sólo se permitirá si las condiciones laborales del contratante son iguales a las que tiene el personal del subcontratante, en relación con el salario, vacaciones, prima vacacional, jornada de trabajo y aguinaldo.

