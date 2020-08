Plantean reforma a Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para evitar la detención de homónimos

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 5 de agosto del 2020.- El diputado Jesús Villanueva Vega propuso adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer lineamientos específicos que regulen la actuación de los elementos de la Policía Investigadora Ministerial en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión, en casos de homonimia.

En su iniciativa, el legislador de Morena refiere que en la entidad se han presentado diversos casos de detención por homonimia, donde los agentes detienen a personas cuyo nombre coincide con el otras, lo que da lugar a la violación de sus derechos.

Agregó que también se han presentado denuncias ciudadanas contra policías ministeriales y de investigación por los delitos de extorsión y abuso de confianza, al pedir dinero a cambio de no realizar la detención de ellos o algún familiar.

Villanueva Vega dijo que es urgente erradicar estos comportamientos de abuso de poder y prácticas perniciosas, para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones.

Planteó la importancia de emitir lineamientos específicos que, por un lado, permitan identificar sin duda a las personas con órdenes de aprehensión o de reaprehensión por la posible constitución de un delito, y por el otro se garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

De esta manera, para la cumplimentación de órdenes de aprehensión o reaprehensión se deberá observar que éstas cuenten con los elementos necesarios que permitan la identificación precisa de las personas requeridas por la Ley, con el fin de evitar su ejecución en contra de personas distintas; verificar que el nombre de la persona sobre la que recae la orden no coincida con los de otros; es decir, que cuente con un homónimo, a fin de cumplir en forma adecuada con el mandamiento judicial, y evitar posibles violaciones de derechos humanos.

Precisó que en el caso de haber homonimia, deberán investigarse las peculiaridades personales, familiares y de entorno del buscado, para no afectar a los homónimos. Tras esto, se distribuirá entre los elementos de la Policía de Investigación la orden de aprehensión o reaprehensión, para su debida ejecución.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.



Iniciativas

La diputado Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) presentó dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para reducir el plazo de dictaminación de 30 a 25 días, y que vencido ese término y su prórroga, la Mesa Directiva, a petición del diputado promovente, emita un extrañamiento a la Comisión dictaminadora para que realice el trabajo en cinco días hábiles; caso contrario, la iniciativa será presentada como dictamen en la siguiente sesión del Pleno. Esto con el objeto de abatir el rezago legislativo. Las iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para los trámites conducentes.

Y a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se turnó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado presentada por el diputado Arturo Martínez Núñez (Morena), para reconocer el derecho a la cultura en concordancia y de manera enunciativa con lo establecido en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.





