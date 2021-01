Plantean reforma en favor del uso de electrochoques y gas pimienta como instrumentos de defensa personal

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 13 de enero del 2021.- Con el objeto de dar claridad a las leyes locales y especificar que la portación de un electrochoques o gas pimienta como objeto de defensa personal no representa una falta ni amerita sanción, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar el Código Penal del Estado de Guerrero.

En su propuesta, el diputado de Morena argumenta que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, 30.7 millones han enfrentado algún tipo de violencia alguna vez en su vida, por lo cual se han visto obligadas a usar instrumentos para su defensa personal, como medida de prevención ante una situación de agresión, violencia o abuso.

Señaló que en los últimos meses las redes sociales se han inundado de denuncias de mujeres que detallan los intentos de secuestro en su contra en las distintas regiones del estado.

Ante ello, Cabada Arias manifestó que el artículo 160 del Código Penal federal señala una penalidad para quien porte ’sin un fin lícito’ los ’instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas’, señalando que estos delitos competen al fuero común, sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que serán de aplicación federal.

Sin embargo, aclara el legislador que dicha Ley no contempla como armas el gas pimienta ni los paralizantes, por lo que la prohibición de portar dispositivos de electrochoques no se encuentra prevista en las leyes federales, encontrando que en el Código Penal federal, en su artículo 160, párrafo tercero, le otorga competencia a los estados para su tipificación; es decir, que depende de las leyes estatales señalarlo como delito.

Cabada Arias propone reformar el segundo párrafo del artículo 263 del Código Penal del Estado de Guerrero para establecer que la portación de electrochoques y el gas pimienta como objetos de defensa personal no conlleva a una falta dentro del sistema jurídico.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



00o00