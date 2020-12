Plantean reforma para que el Congreso Local pueda modificar el Presupuesto Estatal de Egresos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 01 de diciembre del 2020.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar la Constitución Política local para que el Poder Legislativo tenga la facultad no sólo de aprobar el Presupuesto Estatal de Egresos, sino también para modificarlo.

En la sesión de este martes, el legislador de Morena, al presentar la iniciativa que se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondiente, señaló que el interés es armonizar la Constitución local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para modificar el Presupuesto de Egresos que le turna el Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, dijo que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios establece en el último párrafo del artículo 6 la posibilidad de que los poderes legislativos locales de las entidades federativas puedan modificar la propuesta de egresos remitida por el Poder Ejecutivo local.

Sin embargo, resaltó que la Constitución de Guerrero sólo establece que el Poder Ejecutivo presentará la iniciativa de proyecto de Presupuesto de Egresos ante el Congreso y éste deberá aprobarlo sin que pueda modificarlo, pues no existe disposición expresa, en la cual se le otorguen facultades para ello.

Cabada Arias plantea que el Congreso tenga facultades de recibir, discutir, aprobar y, en su caso, modificar el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero enviado por el Ejecutivo estatal, una vez aprobada la Ley de Ingresos del Estado cuando resulte necesario, para la adecuada administración y en beneficio de las y los ciudadanos guerrerenses.



Intervenciones

El diputado Aristóteles Tito Arroyo intervino en relación al ’Respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas’, indicando que en la entidad la discriminación no ha sido superada, prueba de ello -dijo- es que no se ha podido concretar la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos, lo que ayudaría a generar la asignación de suficientes recursos para alcanzar un nivel de desarrollo importante y garantizar el respeto pleno a sus derechos como pueblos originarios.

Consideró necesario el reconocimiento expreso de la jurisdicción indígena en el texto constitucional local, y así implementar una legislación reglamentaria para hacerse efectiva, de modo que puedan consolidarse los sistemas normativos indígenas y afromexicano para la solución de sus asuntos jurisdiccionales.

Al intervenir sobre el mismo tema, los diputados Héctor Apreza patrón, Moisés Reyes Sandoval, Bernardo ortega Jiménez, Jesús Villanueva Vega y Omar Jalil Flores Majul, coincidieron en la necesidad de no politizar un tema tan importante como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y centrarse en realizar las mesas de trabajo, consultas y foros necesarios, con base en los criterios y tiempos que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicaron que, efectivamente, dichos tiempos no han sido agotados y están en tiempo de aprobar una Ley en la materia de "alto calado", como lo ameritan los derechos de los pueblos originarios, y que merece toda la atención del Poder Legislativo.



