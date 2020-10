Plantean reforma para que el titular de la ASE comparezca ante el pleno por informe anual

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 12 de octubre del 2020.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Guerrero para que el informe anual del auditor general del estado sea entregado a cada uno de los diputados del Congreso del Estado para su revisión respectiva, y que en un plazo no mayor a ocho días, el funcionario comparezca ante el Pleno para que explique los resultados del mismo.

La propuesta establece que la Auditoría Superior del Estado (ASE) deberá entregar un duplicado de dicho informe a cada uno de los diputados que conformen la legislatura local, y dentro de los ocho días siguientes a la presentación de dicho informe, su titular deberá comparecer ante el Pleno para contestar preguntas de los legisladores.

En su exposición de motivos, el legislador de Morena dijo que producto de las auditorías, la ASE emite dictámenes respecto de la revisión de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, mismas de las que no se conoce el sentido, si revela la correcta y adecuada aplicación de los recursos públicos o no.

Añadió que tampoco se tiene el conocimiento de las acciones a realizar cuando se está ante el daño patrimonial por parte de algún ente fiscalizable, o si tienen la oportunidad de solventar observaciones que surjan del análisis de la comprobación emitida.

Tampoco de las acciones legales que se hayan realizado para lograr el resarcimiento o el fincamiento de responsabilidades civiles, penales o administrativas en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en tales observaciones.

Por lo anterior, Cruz López manifestó que es necesario dejar asentado en la misma Constitución local que el informe anual que presente el titular de la ASE sea entregado a cada uno de los diputados y deberá pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.

Esta propuesta para reformar la fracción XIV del Artículo 153 de la Constitución Política del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.