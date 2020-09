Plantean reforma para que se garantice el derecho a la seguridad social de los trabajadores municipales

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre del 2020.- Con el propósito de establecer que los Cabildos otorguen seguridad social a sus trabajadores, la diputada Teófila Platero Avilés (Morena) propuso reformar la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados.

En su iniciativa, la legisladora expone que, para un correcto funcionamiento de una administración pública, se requiere de la contratación de empleados que cuenten con derechos laborales, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Dijo que el derecho a la seguridad social es fundamental y esencial porque constituye una parte inherente de la dignidad humana, referente a distintas prestaciones como la protección de la salud, el derecho a la vivienda, seguros a la maternidad y paternidad, por vejez, entre otros.

Señaló que la Constitución también mandata a las Legislaturas para establecer la normatividad que regirá las relaciones en materia laboral entre los empleados del estado y los municipios, incluyendo las prerrogativas de seguridad social, que forman parte de los derechos fundamentales de todos los trabajadores.

De esta manera, mencionó que los trabajadores, por el sólo hecho de estar sujetos a una relación laboral, tienen ese derecho, además de que los tribunales deben velar para que la falta de previsión legislativa de un régimen obligatorio de los trabajadores municipales no los deje sin la debida protección.

En ese sentido, Platero Avilés propuso que los cabildos implementen los mecanismos necesarios a fin de que todos los trabajadores de los municipios sean afiliados a alguna institución de seguridad social, pues al no existir una disposición en la Ley, éstos no lo harán voluntariamente, como ha venido sucediendo.





