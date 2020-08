Plantean reformas para que aspirantes a jueces y magistrados no tengan parentesco con quienes están en funciones

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 19 de agosto del 2020.- La diputada Erika Valencia Cardona presentó dos iniciativas de adición a la Constitución Política de Guerrero y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que en la designación de magistrados o jueces se incluya como requisito el no ser pariente por afinidad o consanguinidad de ninguno de éstos en funciones, hasta el cuarto grado.

La legisladora de Morena explica en sus propuestas que la designación y nombramiento de jueces y magistrados es de interés público, porque se eligen personas cuyos méritos deben estar lejos de tintes políticos, familiares, compadrazgos, amistad personal y de pareja.

Dijo que para la elección de éstos es importante robustecer los principios de independencia, excelencia, profesionalismo, objetividad e imparcialidad, porque son garantías de que los ciudadanos son iguales ante la Ley y característica de un verdadero Estado de Derecho.

Manifestó que actualmente la sociedad exige que la designación de jueces y magistrados y demás personal en áreas claves de la impartición de la justicia, como secretarios de acuerdos, proyectistas y actuarios, sean personas honorables, eficientes, con probada probidad, y que la designación sea transparente, para garantizar la independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Detalló que la Constitución Política señala que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes, por medio de magistrados y jueces independientes, imparciales, especializados y profesionales que serán nombrados por el gobernador y ratificados por el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, Sin embargo, dijo, esto no sucede, porque en ocasiones se designa a familiares, amigos o parejas sentimentales que en muchos de los casos no cumplen con los requisitos, entre éstos la carrera judicial.

Las propuestas se turnaron a las comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Justicia, para su análisis y dictaminación.

La misma legisladora propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que cada ayuntamiento de la entidad establezca los mecanismos que permitan la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, y se le asigne al menos una obra prioritaria por año a cada comunidad o delegación. Dicha propuesta fue turnada a las comisiones de Asuntos Políticos, de Gobernación y de Justicia, para su análisis y emisión del dictamen respectivo.



Dictámenes

Los diputados aprobaron diversos dictámenes para conceder licencia por tiempo indefinido a María Martha Rivera Bustos al cargo de síndica procuradora del Ayuntamiento de Tetipac; la ratificación de Élfego Sánchez García como síndico procurador de Tixtla y de Lázaro Flores Alanís como regidor del municipio de Juan R. Escudero, y la renuncia de Yolanda Bustos Flores al derecho de asumir el cargo y funciones de síndica procuradora del Ayuntamiento de Tetipac.

En tanto, de primera lectura quedó el dictamen de exhorto al Ayuntamiento de Copala para que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, dé seguimiento y atención al escrito de origen y de ser necesario exponga en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la problemática que se vive en la comunidad de Cañada de Arroz, para establecer de manera conjunta los tres poderes de Gobierno las acciones necesarias en favor de la tranquilidad social.





