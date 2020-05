Plantean restricciones por COVID-19 nuevos retos para el entrenador Ignacio Zamudio

Apoya a atletas para que encaren esta situación.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de mayo de 2020. Ante el confinamiento por COVID-19, el entrenador mexiquense Ignacio Zamudio Cruz enfrenta nuevos retos en el desarrollo de su actividad, pues, a distancia y apoyado en la tecnología, atiende a los atletas a su cargo, dándoles un seguimiento continuo para que mantengan una buena condición física.



’Estamos trabajando a distancia, utilizando la tecnología, afortunadamente los monitores cardiacos tienen aplicación en el celular, les mando un programa semanalmente y ellos me van enviando día a día su sesión de entrenamiento, con lo que evaluamos los ritmos y si lo hicieron correctamente, aunque no es lo mismo que trabajar en persona, pero ayuda mucho’, afirmó.



Zamudio Cruz indicó que la situación imperante afecta a todos, ante lo cual son los entrenadores los encargados de implementar estrategias para encarar el confinamiento y la falta de eventos deportivos.



’Es algo nuevo para todos, no sólo para los chicos sino también para los entrenadores, seguramente cada uno ha implementado cosas distintas de cómo afrontar esta cuarentena y, en mi caso, es enfocarnos en la cuestión psicológica y emocional –de los deportistas-, porque estaban a punto de iniciar su etapa competitiva’, explicó.



Ignacio Zamudio recordó que su equipo, en el que destaca la marchista Alegna González, estaba a tres días de viajar a Europa para encarar la gira en la que buscaban mejorar las marcas.



’Teníamos todo un calendario definido, les hemos tratado de ayudar a que entiendan la situación como algo extraordinario que se llega a presentar en cualquier parte de la vida, puede ser una operación, como en el caso de Alegna el año pasado, algún accidente, algo que te limita, generalmente es personal, pocas veces en grupo, pero hay que darle el mismo enfoque.



’Son vicisitudes y no queda más que volvernos a reprogramar mentalmente para que en cuanto empiece la temporada, replanteemos los objetivos. Espero que funcione la estrategia que implementé’, comentó.



Finalmente, el entrenador del Edoméx señaló que Alegna acumula más tiempo sin competencia, ya que el año pasado se sometió a una operación, a pesar de ello se tenían buenas expectativas para este año, en el que el principal objetivo eran los Juegos Olímpicos de Tokio.