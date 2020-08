Plantean trabajo a distancia para bolichistas mexiquenses

Implementan Protocolo de Retorno Seguro a la práctica de esta disciplina en el Edoméx.



Zinacantepec, Estado de México, 6 de agosto de 2020. Jugadoras y jugadores de boliche del Estado de México continúan trabajando a través del plan de entrenamiento a distancia implementado por diversos entrenadores estatales, lo anterior, a causa de la pandemia por COVID-19 que se vive en la entidad.



’Nosotros hicimos una rutina de acondicionamiento físico para los grupos juveniles y de selección mayor, estos ejercicios los supervisan diversos entrenadores estatales a través de la tecnología, de igual forma, se les envía una rutina semanal’, afirmó Pedro López López, Presidente de la Asociación de Boliche del Estado de México.



Pedro López indicó que a pesar de continuar con las actividades a distancia, la comunidad de este deporte en la entidad espera que se reabran las actividades para poder regresar a los espacios destinados para este deporte.



’Todos los jugadores están a la espera de que se reabran las instalaciones, así como del regreso a la actividad; entendemos que las condiciones no son las más adecuadas, somos muy conscientes de las indicaciones ante la contingencia sanitaria’, mencionó.



Con respecto al retorno a la actividad detalló que la Federación Mexicana de este deporte, está desarrollando un Protocolo considerando todas las medidas de sanitización.



’Habrá un cambio sustancial en las pistas porque no se va permitir el contacto, aunque no es un deporte de contacto se va a cuidar la sana distancia’, refirió.



Por último, el Presidente de la Asociación de Boliche indicó que en el Estado de México hay diferentes espacios en los que se puede desarrollar este deporte, además de contar con entrenadores de calidad, precisó que a partir de los ocho años de edad se pueden iniciar la práctica de esta disciplina.