Plataforma de registro de vacunación para adultos mayores presenta múltiples fallas

La plataforma para registrar adultos mayores de 60 años para vacunarse contra COVID-19 fue habilitada el pasado 2 de febrero; sin embargo, desde el inicio de su funcionamiento presentó numerosas fallas.



A pocas horas de haberse presentado la página por la Secretaría de Salud, usuarios en Twitter comenzaron a informar sobre dificultades para acceder a la misma, o ser expulsados a mitad del proceso de registro, e incluso ser informados de que el horario de registro ya había pasado.



Por otro lado, la mañana del 3 de febrero, tras concluir la conferencia matutina presidencial, la plataforma http://mivacuna.salud.gob.mx/ se cayó por unas horas:



No obstante, ‘Mi Vacuna’ presentó una intermitencia, ya que otros usuarios informaron sobre el éxito en sus registros, incluso pese a haberlos hecho fuera del horario establecido.



Ante el cuestionamiento sobre las fallas expuestas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que había sido un problema de redireccionamiento, más no de banda ancha como previamente se le había insinuado.



’Ya se ha hecho un redireccionamiento y en los próximos breves tiempos, quizá en un par de días ya se tendrá completamente sostenida la capacidad de registro’.



Añadió que la plataforma estará abierta las 24 horas del día, no solamente en el horario que señaló en un principio – de 8:00 a 00:00 horas – y que aún quedan muchos días para registrarse.



El orden de vacunación no estará relacionado con el orden de registro, afirmó López-Gatell.