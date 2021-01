Plataforma Laboral

Fallida estrategia de comunicación de la pandemia



+Los pensionados el IMSS podrán cobrar mañana



Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia pidió a la Secretaria de Economía cancelar la concesión der la mina de oro de Cosalá, Sinaloa, pese a que ello implica cancelar el empleo a más de 300 trabajadores, quienes tienen más de un año sin trabajar y que por ello hoy realizaron una marcha para demandar la intervención de las autoridades de la Secretaria del Trabajo, quienes no atienden el asunto, como tampoco lo hacen con la huelga de la empresa Notimex.







El diputado del PRI, Carlos Pavón Campos, reitero que la empresa ha señalado al senador Napoleón Gómez Urrutia de operar un grupo de choque para sembrar el miedo entre los mineros y además extorsionar a la empresa para que le pague varios millones de dólares, tema que no es nuevo, ya que el mismo presidente de la República tienen conocimiento del mismo.

Y mientras yanto el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, anunció que exigirá de manera formal al gobierno federal retirar la concesión a la empresa canadiense Americas Gold and Silver para operar la mina localizada en Cosalá, Sinaloa, ya que viola la reforma laboral, el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización, así como la legislación ambiental, pues ha envenenado los ríos y las presas de esa población y ejidos cercanos, además de la corrupción brutal que hay a su alrededor.



El senador de Morena dijo que la empresa se niega a reconocer al sindicato minero, pese a que es el titular del contrato de los trabajadores de Cosalá, que ganó por absoluta mayoría en recuento organizado por las autoridades laborales, pese a los chantajes y presiones de la patronal y de la CTM.



Pidió a la secretaria de economía cancelar la concesión, pese a que está acusado de secuestro la mina, y de que tiene miembros del crimen organizado a punta de pistola sembrando el miedo, a lo que se suma el Intento de extorsión de varios millones de dólares a la empresa canadiense.



Durante la marcha de Hoy, se envió a los manifestantes un mensaje que decía: ’Compañeras y compañeros no permitamos que acaben con nuestras fuentes de empleo, no dejemos que más de 300 familias queden en la calle por el capricho de un solo hombre. Compartamos este video para que más mineros se enteren de la verdad’.



El 6 de enero se cumplió un año de que un grupo armado liderado por Yasser Beltrán irrumpió de manera violenta en las instalaciones de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá Sinaloa y que pertenece a la canadiense Americas Gold And Silver. La justificación de Beltrán y su grupo fue la supuesta violación de los derechos laborales de los mineros, que nunca fue comprobado.



De acuerdo con un comunicado enviado por Americas Gold and Silver señaló estar lista para reiniciar cuanto antes operaciones y poner fin a la situación que desde hace casi un año ha afectado a los trabajadores y la comunidad de Cosalá, cuya subsistencia depende del buen funcionamiento de la mina. Sin embargo, la compañía de origen canadiense señala que no lo puede hacer pues existen varios procesos penales en contra de Yasser Beltrán en la fiscalía general del estado de Sinaloa a cargo de Juan José Ríos.



La empresa destacó que al tratarse de una empresa pública que cotiza en los mercados internacionales está obligada a cumplir con las disposiciones legales en los países donde opera. De igual modo que está legal y moralmente impedida a negociar y colaborar con un grupo criminal al que la propia compañía ha denunciado penalmente y que la comunidad de Cosalá sabe que es ajeno a la zona y de la actividad minera.



Cabe recordar que este paro de labores que inicio el 26 de enero de 2020 ha afectado a cerca de 327 trabajadores y ha causado pérdidas diarias de 150 mil dólares, además de los empleos indirectos que genera la actividad económica de la mina en Cosalá.



La solicitud al gobierno federal por parte de la minera canadiense sostiene que le es imposible negociar con el grupo liderado por Beltrán, que participó encabezando a un grupo sindical en un recuento de votos en el mes de septiembre para tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los mineros, ahora en manos del sindicato minero que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.



Representantes legales de la compañía interpusieron dos demandas penales por allanamiento de las instalaciones y bloqueo de la mina en febrero y abril del 2020 ante las instancias judiciales del estado de Sinaloa. Hasta la fecha la fiscalía del estado no se ha pronunciado en relación ha ambos procedimientos, a pesar de que según la empresa existen elementos contundentes para proceder en su contra….



FALLIDA, LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL MANEJO DEL COVID-19



Armando Téllez Flores



El modelo de difusión desplegado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación sobre la atención del virus SARS-CoV-2 ha sido fallido, debido a que antepuso los intereses políticos de defensa de la imagen oficial a la conservación de la vida de las personas, consideró el doctor Javier Esteinou Madrid, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



Durante su participación en el ciclo Martes y jueves de Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco, el académico del Departamento de Educación y Comunicación refirió que si bien se ha realizado un esfuerzo importante en diversos niveles de la organización social para enfrentar esta severa pandemia, en el terreno comunicativo se produjeron contradicciones y errores graves, que resultaron en una gran confusión ciudadana.



La parte medular de la estrategia antipandemia descansó en la construcción de un canal para reportar la situación, basándose en conferencias de prensa diarias y todos los martes con el mandatario de México en Palacio Nacional, con la intervención de los principales funcionarios de las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional, la Presidencia de la República y muchos organismos más; además fue implementado un semáforo epidemiológico para señalizar las distintas fases de evolución de la enfermedad y una campaña masiva sobre las medidas preventivas.



Según el presidente, dicho sistema de comunicación ha permitido que México se convierta en el país que más ha informado a la sociedad sobre la emergencia sanitaria en todo el mundo, sin embargo, para que sea eficiente no sólo se requiere de cantidad, sino de contenidos claros, concisos, consistentes y coherentes.



El profesor de la Unidad Xochimilco señaló que el proyecto oficial para encarar el COVID-19 ha generado una erosión en la credibilidad de las instituciones, así como un desgate psicoemocional de la población y la pérdida de un número enorme de vidas humanas.



Este conjunto de circunstancias erráticas derivó en un proceso que definió como confuso, incoherente y con mensajes poco claros sobre la gravedad de la amenaza, datos cruzadas y un abuso de explicaciones técnicas.



También se ha dado un manejo discrecional de las cifras y discordancias entre las autoridades y los expertos técnicos que minimizan la crisis y adaptan los hechos a un relato demagógico, deslegitimando a los medios de prensa y criticando a los opositores al régimen.



Un análisis exhaustivo de los mensajes del Poder Ejecutivo y otros voceros reveló que la política institucional se alejó del manejo ético, convirtiéndose en una herramienta publicitaria para justificar las decisiones del mandatario y promover la imagen de funcionarios y simpatías populares, además de buscar el respaldo a la Cuarta Transformación; el apoyo a objetivos electorales; el amparo a propósitos políticos, y la difusión de propaganda, todo lo cual está lejos de reconocer la realidad objetiva y la implementación de propuestas plurales de la comunidad.



’Pese a la grave magnitud del problema, las autoridades federales no han escuchado ni han atendido los planteamientos expuestos por los grupos empresariales, la sociedad organizada, los organismos internacionales y el sector científico para abordar esta compleja situación de la pandemia’.



La práctica comunicativa oficial ha producido pérdida de credibilidad y originado vacíos informativos que se han llenado con rumores, prejuicios, especulaciones y fake news, generando ansiedad, temor y desconcierto en la población, finalizó el doctor Esteinou Madrid.



El Profesor Distinguido de la Casa abierta al tiempo dictó la Conferencia: La contaminación de la comunicación ante la pandemia del COVID-19. Una estrategia de comunicación fallida de la 4T….



A PARTIR DEL 29 DE ENERO PENSIONADOS DEL IMSSPODRÁN COBRAR EL PAGO DE FEBRERO



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a sus más de 3.9 millones de pensionados(as) que el pago correspondiente al mes de febrero, quedará depositado a partir de mañana viernes 29 de enero.



Este mes, la prestación incluye el aumento anual que se otorga a las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).



Como se ha hecho durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Seguro Social exhorta a la población pensionada adulta mayor de 60 años a retirar sus recursos en una fecha posterior al día de pago, a fin de evitar aglomeraciones y seguir los protocolos sanitarios en las sucursales bancarias.



El IMSS también sugiere realizar compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados, retirar los recursos en tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios



Para cualquier situación relacionada con el pago de la prestación o mayor información sobre corresponsales bancarios, podrán comunicarse al número telefónico 800 623 2323, en la opción número tres "Pensionados", para recibir asesoría de un representante del IMSS….