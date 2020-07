Plataforma Laboral

Acusan al Sindicato de negarse a levantar huelga

Las propias autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo son las que pretenden alagar la huelga en la institución, afirma José Feliciano Gómez Flores, secretario general de la organización sindical, quien enfatizo que en forma irresponsable actuaron previa y deliberadamente en contra de acuerdos.

Destaco que como no se llegó a un acuerdo sobre el número de personas que deberían ingresar al centro de cómputo se propuso otra reunión, a la que sólo acudieron 4 representantes de la Universidad, por lo que el asunto nuevamente se empantanó, debido a que el Subdirector de Recursos Humanos señaló que no había no existía la posibilidad de otorgar el pago de la catorcena que la UJACH le adeuda a los trabajadores.

Flores Brito, dijo que se planteó también que los daños ocasionados en los bienes patrimoniales de la UACh por la huelga, ’son responsabilidad del STUACh como garante de la integridad de las mismas’.

Acusaron que el sindicato es el que ha buscado el diálogo y ha planteado las citas para negociar y encontrar puntos de acuerdo que lleven a la solución, pero la actitud de Hilda Flores Brito siempre ha sido de cerrazón y de nueva cuenta las contradicciones se hicieron presentes.

La funcionaria desconoció minutas de trabajo que son la conclusión de horas de trabajo de todos, de ella, de sus acompañantes y de todos los participantes pero la actitud ha sido cambiante y no se ha podido llegar a soluciones concretas.

Además en la última reunión Hilda Flores evidencio las intenciones de que no se pagara el 50 por ciento de salarios caídos con el ilegal argumento de que lo retenido servirá para garantizar la reparación de los daños en el patrimonio Universitario, lo que viola el estado de derecho.

Hilda Flores ha llevado el conflicto a un callejón sin salida pese a que propuso al gremio que a fin de no afectar las percepciones de los trabajadores administrativos, el sindicato cubra el monto del 25 por ciento, restante, ’de alguna otra fuente de financiamiento que el mismo proponga (que no sean los salarios de los trabajadores) y que se acuerde bilateralmente un calendario de pagos a la Institución’.

Flores Brito, expuso ’que nunca ha sido ni será la intención de la universidad afectar los ingresos salariales de los trabajadores y la huelga puede terminarse en cualquier momento que el sindicato permita la revisión del Centro de Datos Universitario por los técnicos expertos para realizar las reparaciones correspondientes y solo entonces, proceder a la definición y ejecución de un calendario de pagos’.

PESE A ACUERDOS EL SINDICATO (STUACh) SE NIEGA A LEVANTAR LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo), se niega a levantar la huelga que lleva ya 116 días, más tres meses de negociaciones fallidas antes de colocar las banderas rojinegras, no obstante haber consensuado una relación de acuerdos con la Comisión Negociadora Institucional de la propia Universidad de Chapingo en las instalaciones de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo el pasado 26 de junio y como testigos representantes de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Con esto se ratifica que la Universidad Autónoma Chapingo, ha entregado a representantes sindicales propuestas serias y responsables mucho antes del emplazamiento, sin embargo, estas no fueron aceptadas por el sindicato.

’Es importante aclarar que la Institución siempre ha buscado una pronta solución a la huelga, no obstante, es del interés institucional el defender el patrimonio universitario y de la nación’, señaló Hilda Flores Brito, titular de la Comisión Negociadora Institucional de la UACh.

Con la relación de acuerdos consensuados con el STUACh y entregada al Secretario General, José Feliciano Gómez Flores, la huelga puede terminarse en cualquier momento, aseguró Hilda Flores Brito.

Sin embargo, en una circular emitida por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo,,, informó a los agremiados ’ante la postura intransigente de las autoridades universitarias en la que insiste en no respetar las minutas firmadas con anterioridad,, que se traduce en modificar los montos en los ofrecimientos hechos, el CGH ha tomado la decisión de posponer el plebiscito hasta que se respeten los acuerdos pactados’.

La relación de acuerdos consensuados entre el Sindicato de Trabajadores y la Comisión Negociadora Institucional de la Universidad Autónoma Chapingo en las instalaciones de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo, el pasado 26 de junio, son 12 puntos:

1.- Incremento salarial con la actualización al tabulador 2020; 2.- El retroactivo de la actualización al tabulador 2019; 3.- Ajuste al tabulador; 4.- Cláusula 19; 5.- Cláusula 85, viáticos en general; 6.- Viáticos para choferes; 7.- La cantidad de $4,500 como medida de fin de año; 8.- Incremento a las cláusulas colectivas; 9.- Calendario de pagos dependiendo de la fecha de revisión del Centro de datos Universitario; 10.- Apoyos a las Cláusulas ’Día del Niño’ y ’Compra de Juguetes’; 11.- Cláusulas 54.11; 54.21; 54.23; y 54.24 y 12.- Distribución del 1.8% en prestaciones

Respecto al monto del 1.8% en prestaciones, se aclara que la cantidad por trabajador es de $169.33 pesos mensuales, debido a que deben considerarse las plazas autorizadas de trabajadores.

Hilda Flores Brito, dijo que se planteó también que los daños ocasionados en los bienes patrimoniales de la UACh con motivo de la huelga, son responsabilidad del STUACh como garante de la integridad de las mismas.

Es decir, precisó, que se propone entregar solamente el 75 % de los sueldos y salarios de las catorcenas vencidas durante la huelga; el porcentaje restante, permite garantizar la reparación de los daños en el patrimonio universitario por los daños evidentes originados con motivo de la huelga que mantiene el sindicato de trabajadores. Propone que el sindicato cubra el monto del 25%, de alguna otra fuente de financiamiento que el mismo proponga (que no sean los salarios de los trabajadores) y que se acuerde bilateralmente un calendario de pagos a la Institución.

Ratificó Hilda Flores Brito, que nunca ha sido ni será la intención de la Universidad afectar los ingresos salariales de los trabajadores y la huelga puede terminarse en cualquier momento que el sindicato permita la revisión del Centro de Datos Universitario por los técnicos expertos para realizar las reparaciones correspondientes y solo entonces, proceder a la definición y ejecución de un calendario de pagos….

EMPRENDE EL IMSS DIVERSAS ACCIONES PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN HOSPITALIZACION DURANTE LA EMERGENCIA

Garantizar la atención médica en la emergencia sanitaria por COVID-19 es una prioridad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ello se emprendieron diversas acciones para asegurar servicios de hospitalización o asistencia de ventilación mecánica para quienes así lo requieran, afirmó el director general, Zoé Robledo.



Durante su participación en la conferencia de prensa sobre el informe diario del coronavirus en México, el titular del IMSS recordó que en el mes de marzo, el Seguro Social presentó en el Consejo de Salubridad General una agresiva estrategia de reconversión hospitalaria.

Refirió que esto significó que los hospitales de Segundo y de Tercer nivel iban a dejar de hacer algunas cosas que regularmente llevaban a cabo, a fin de adaptarse para atender 100 por ciento casos de COVID. Otros más quedaron reconvertidos de manera híbrida.

En este sentido, precisó que se cuenta con 184 hospitales COVID, 12 mil 734 camas, 3 mil 460 con ventilador y la conformación de 2 mil 420 Equipos para la atención permanente de estos pacientes.

’Eso es lo que nos ha permitido atender y no haber llegado en ningún momento, en ningún estado a niveles de saturación como desafortunadamente les ocurrió en algunas otras partes del mundo’, aseguró.

Zoé Robledo indicó que había lugares con poca infraestructura debido a la falta de inversión, por lo tanto, era necesario fortalecer esos espacios, tal es el caso de los hospitales de expansión, los cuales estaban programados para ser inaugurados en este año, sin embargo, el nivel de avance en las obras permitió que no se desaprovecharan esos hospitales y utilizarlos plenamente para COVID.

’En su mayoría son hospitales nuevos y en algunos otros casos unidades que se habían remodelado o rehabilitado de algún proceso’, expuso…

