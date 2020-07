Plataforma Laboral

+En Puebla demandan salario solidario



+Más der 127 mil créditos de FONACOT



CIUDAD DE MEXICO, .- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) publicó hoy en su medio de comunicación que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anticipa que ante la resistencia de la pandemia del Covid-19 y la debilidad previa de la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contraerá 9% en 2020, lo cual motivará una destrucción del empleo como no se ha visto en años, una ampliación de la desigualdad y un incremento de la pobreza.



Según su pronóstico es de una caída más aguda que la estimada el 21 de abril pasado, que estaba en 6.5% y más lejos aún de la contracción de 3% que previó a fines de marzo.



En su 5º informe especial Covid-19 que presentó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, desde la sede de la Cepal, en Chile, destacó que Ecuador acompaña a México con una contracción de 9% y quedan con la quinta caída más aguda de la región, debajo del líder Venezuela, a quien pronostican un desplome de 26% este año.



También estiman que quedará Perú, con un PIB hundido en una contracción de 13%; Argentina, a quien anticipan un desplome de 10.5%; y Brasil, con un derrumbe de 9.2 % en su Producto Interno Bruto.



La funcionaria explicó que el deterioro del panorama es generalizado en el mundo y en particular para el caso de América Latina y el Caribe.



Comentó que Brasil registrará un desplome de 9.2% en su PIB, y por tratarse de las economías más grandes de la región, la Comisión estima que contribuirán de forma importante en el arrastre de la región, hacia una caída de 9.1 por ciento, que ’sí podría conducir a una segunda década perdida’ en la región, alertó.



Además, estima la Cepal, que a consecuencia de esta crisis más profunda, aumentará la desocupación regional en 5.4 puntos porcentuales respecto del 2019, lo que ubicará la tasa de desempleo en 13.4 porciento. Prevén que con este panorama de un mayor deterioro económico, la pobreza aumentará sólo en América Latina y el Caribe de 186 millones a 231 millones de personas.



Muchos de ellos, bajarán de los estratos medios, donde se encuentran actualmente los dueños de pequeñas y medianas empresas, alertó.



Y estimó que la pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones de personas. Esto significa que habrá un retroceso de 15 años, resultado del impacto de la crisis.



El tamaño del choque económico, que está dándose en el lado de la oferta y la demanda, ampliará las brechas de desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países. Y ubica a México como el que tendrá una de las cuatro ampliaciones de la inequidad más importantes en la región, solo debajo de la que se está abriendo en Perú, Ecuador y Argentina, aseguró la funcionaria.



Durante la presentación del Informe especial, la funcionaria reconoció que la caída esperada del flujo de remesas a la región podría ser de 20% como estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es superior al estimado de abril, que tenía entre 10 y 15% anual.



Y aun reconociendo la resistencia que han mostrado estos flujos hacia México, resaltó que podría tratarse de ahorros de los mexicanos que trabajan en el exterior y que están enviando desde ahora a sus hogares….



EMPRESARIOS Y SINDICATOS DEMANDAN SALARIO SOLIDARIO



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla y los sindicatos FROC-CONLABOR, CTM, CATEM e Ignacio Zaragoza piden que se aplique el ’salario solidario’ en Puebla, en caso de que continúe el confinamiento en Puebla, según apunto en redes sociales la organización empresarial.



Empresarios y sindicatos firmaron un manifiesto en torno a la crisis de salud pública y financiera que se vive en el Estado por la pandemia del coronavirus.



En conjunto con los sindicatos de trabajadores FROC-CONLABOR, CTM, CATEM e Ignacio Zaragoza, señalaron que con base a la agenda que el CCE impulsó para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, se cumplió su objetivo, hasta donde se pudo, debido a la falta de apoyo de la federación y el retraso de inicio de actividades productivas en el estado de Puebla, lo que ha provocado el cierre de empresas y establecimientos, impactando directamente la pérdida de empleos.



Dicen que de acuerdo con el IMSS, se perdieron de marzo a junio, más de 40 mil fuentes de empleos, que de no ser por el esfuerzo y solidaridad de los empresarios, esta cifra hubiera aumentado. Sin embargo, la situación sobrepasa sus capacidad y sin apoyos de la autoridad prevén que continúen los despidos masivos.



Miles de trabajadores se han solidarizado con los empresarios para reducir su sueldo hasta en un 50%, pero esto es insostenible, ya que muchos empleados viven al día.



En Puebla, tanto trabajadores como empresarios, han recibido por parte del Gobierno Estatal acciones para encontrar un cómo no, haciendo a un lado las propuestas presentadas por los sectores productivos.



Además, el Consejo Coordinador Empresarial, reafirmó que en cuatro meses de confinamiento, el compromiso principal es privilegiar la salud de sus colaboradores y están listos para una reactivación segura y paulatina alineados a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.



Llamaron al Gobierno Estatal a que adopte la propuesta de ‘Salario Solidario’ como resultado de un acuerdo tripartito entre empresa, trabajador y gobierno; realizaron la petición de reuniones de trabajo con el Gobernador, Luis Miguel Barboza Huerta, presidentes de la zona metropolitana y sindicatos, además solicitaron que el uso de cubrebocas sea obligatorio.



Por último, pidieron al IMSS implementar un programa para la aplicación de pruebas para los trabajadores, detectando el Covid-19, y así lograr una reapertura segura.



Esta figura tiene como objetivo que el pago a cada trabajador se realice con una aportación de él o ella misma, del patrón y del gobierno. Esta es una iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual sostiene que así se evitarían cierres de empresas y despidos…..



MAS DE 127 MIL CREDITOS OTORGADOS POR FONACOT EN DOS MESES



En menos de dos meses el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), ha otorgado 127 mil 217 créditos por un monto de más de 2 mil millones de pesos, en beneficio de las y los trabajadores de nuestro país.



Durante su presentación en la conferencia vespertina Crédito a la palabra, el director general de ese organismo, Alberto Ortiz Bolaños, informó que estas cifras tan solo representan el financiamiento que ha dado el Fonacot durante junio y lo que va de julio, refrendando así el apoyo de esta institución a las trabajadoras y trabajadores, así como a sus familias.



Ortiz Bolaños detalló que mediante el Crédito Apoyo Diez Mil, el cual se puso en marcha a partir de junio como medida emergente para mitigar los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, se han beneficiado a 54 mil 514 personas con créditos por más de 545 millones de pesos.



’Este crédito está pensado como un apoyo a las y los trabajadores de México. Se les prestan 10 mil pesos a pagar en 33 cuotas mensuales de 360 pesos, con tres meses de periodo de gracia. Nos complace decir que es la opción más barata del mercado’, destacó.



Alberto Ortiz afirmó que pese a la contingencia de salud y económica que se vive en el mundo, el Fonacot sigue implementando mecanismos que apoyen el bienestar de los y las trabajadoras y contribuyan a su desarrollo.



Al respecto, destacó que entre los beneficios que ofrece el crédito de Fonacot está el de la protección de pagos, el cual cubre hasta con seis mensualidades a los acreditados que por cualquier causa pierdan su empleo.



Al concluir su presentación, Alberto Ortiz recordó a los usuarios del instituto que para tramitar su crédito es necesario agendar una cita a través de la página https://citas.fonacot.gob.mx/ o bien, para cualquier información sobre los servicios que ofrecen, acceder al portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268)….



([email protected])