Plataforma Laboral

Reactiva ISSSTE EL combate a la obesidad

+Emite el FOVISISSSTE certificados bursátiles



Luego de que los empresarios y organizaciones sindicales de Puebla pidieran apoyo económico al gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa, la respuesta no tardo les pidió a los empresarios poblanos que no se presenten como ’mártires’ del coronavirus y mandó a los secretarios de Economía, Trabajo y Gobernación a que se reúnan con la iniciativa privada.



Después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistió con la reactivación económica y pidió el apoyo del Gobierno del Estado, la respuesta del morenista fue: ’Le pido a la secretaria de Economía, al secretario de Gobernación, que dialoguen con los empresarios, con los sindicatos, pero que no se me presenten como los mártires, nunca han sido mártires de nada. Son parte muy importante de la sociedad, los respetamos como eso, ejes fundamentales del desarrollo social, pero mártires nunca’, comentó.



Como señalamos oportunamente el CCE emitió un comunicado porf redes sociales en el que le pide al gobierno estatal una fecha de reapertura, de lo contrario, sumarse a la propuesta de ’salario solidario’ para que ayuden a financiar el sueldo de sus trabajadores.



El gobernador respondió que la fecha para reanudar las actividades económicas no esenciales en Puebla será hasta que el semáforo epidemiológico pase de rojo a naranja y no descartó analizar la propuesta de ’Salario Solidario’ que plantean los empresarios en caso de que se extienda la suspensión de actividades.



’Todo se puede analizar, cualquier propuesta se puede analizar para reactivar la economía, para apoyar a los trabajadores, nosotros no nos vamos a negar a nada y sería la primera acción de los empresarios como solidarios en este momento de la crisis’.



Sin embargo, aseguró que los empresarios no han mostrado solidaridad con los programas del gobierno estatal y señaló que el presidente de la Coparmex en Puebla, Fernando Treviño Núñez, no donó ’ni una hamburguesa’ para el personal médico.

No descartó una reunión personalmente con ellos, aunque por el momento aclaró que sólo irían sus secretarios a escuchar sus demandas y finalmente, aseguró que la única sacrificada con la pandemia es la sociedad y se deslindó de la suspensión de actividades al señalar que el gobierno estatal lo único que hace es declarar si hay o no condiciones sanitarias para reanudar las actividades.



’El tema de puesta en marcha de actividades económicas es un pendiente, pero es un asunto que se afronta y se toma la decisión día a día. Aquí no hay sacrificados únicos, aquí es la sociedad, ningún segmento de la sociedad puede asumirse como el de somos los sacrificados, la que ha sido sacrificada es la sociedad y el gobierno no decide que esto se tenga parado, el gobierno simplemente reconoce si hay o no condiciones’…..



REACTIVA EL ISSSTE ESTRATEGIA CONTRA SOBREPESO Y OBESIDAD, PARA REDUCIR EL RIESGO QUE CONTRAER COVID



Ante el aumento de ingesta de azúcares y sedentarismo en la población durante la cuarentena por COVID-19, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reactivó el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad (PPRESyO) en 153 unidades médicas de primer nivel del organismo en todo el país, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



La mala alimentación e inactividad física son las principales causas de enfermedades crónicas-degenerativas, factor de riesgo para contraer COVID-19, por ello el ISSSTE refuerza servicios para apoyar a derechohabientes a generar hábitos saludables y reducir su vulnerabilidad ante esta pandemia y cualquier otro evento crítico sanitario, enfatizó el titular del Instituto.



Por su parte, la Jefa de Servicios de Prevención y Protección a la Salud de la Dirección Normativa de Salud, Mildred Yazmín Chávez Cárdenas, explicó que el PPRESyO ofrece a derechohabientes de todas las edades con problemas de sobrepeso y mala alimentación, atención integral médica, nutricional y de activadores físicos, para un plan de tratamiento personalizado y seguro, de acuerdo con su estado de salud.



Mediante esta estrategia, puntualizó, se brindan herramientas a los derechohabientes para hacer cambios en su estilo de vida, que les permitan a personas libres de enfermedades evitar el desarrollo de patologías incurables, y a pacientes con diagnóstico de padecimientos crónicos mantenerse bajo control y mejorar su calidad de vida.

La especialista afirmó que sostener estilos de vida saludables tiene múltiples beneficios para las personas, ’les permite prevenir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, incremento de colesterol y triglicéridos, diabetes y algunos tipos de cáncer como los de endometrio, ovario, mama, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon’, relacionados a sobrepeso y obesidad.



También, subrayó, previene alteraciones del aparato locomotor como la osteoartritis, que degrada y daña las articulaciones.



En el campo mental, refirió Mildred Yazmín Chávez, ’la activación física regular, como parte de los hábitos de vida, previene problemas de ansiedad y depresión, ya que durante la ejercitación se liberan algunos neurotransmisores como pueden ser la endorfina, noradrenalina, serotonina y dopamina, que justamente ayudan a mejorar el estado de ánimo de las personas’.



Los derechohabientes interesados en agendar una cita al PPRESyO pueden hacerlo a través de los sistemas de Cita Médica Telefónica o por internet a la línea ISSSTETel (4000 1000).

Por último, la especialista reiteró a los usuarios interesados que, en el contexto de la nueva normalidad es muy importante no bajar la guardia ante el COVID-19 y al acudir de nuevo a las unidades médicas deberán aplicar todas medidas preventivas como el uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta, lavado continuo de manos, uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia…



REALIZA FOVISSSTE PRIMERA EMISION DE CERTIFICADOS BURSATILES DEL AÑO POR 6 MIL MILLONES DE PESOS



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) llevó a cabo su primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) de este año, con la que obtuvo financiamiento por 6 mil millones de pesos para garantizar el otorgamiento de créditos en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado.

Las agencias especializadas Fitch Ratings y HR Ratings asignaron a esta emisión la calificación AAA, la máxima en escala nacional para este tipo de instrumento.



’Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados exclusivamente en el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios para trabajadores al servicio del Estado’, afirmó Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE.

Con el dinero obtenido con esta emisión bursátil, llevada a cabo el 16 de julio, se prevé que serán fondeados 8 mil créditos aproximadamente.

Los CBF’s, con clave de pizarra TFOVICB 20 U, están respaldados por hipotecas, además de que la emisión se realizó al amparo del Programa de Financiamiento 2020 del FOVISSSTE, el cual contempla hasta 14 mil millones de pesos de fondeo mediante la bursatilización.



El Vocal Ejecutivo precisó que la emisión por 6 mil millones de pesos colocada entre los inversionistas está denominada en UDI’s, con una tasa de 3.60% (2.30% tasa de referencia y 1.30% de spread) y un plazo de 20 años.

Destacó que, ante la fortaleza financiera del FOVISSSTE, la demanda de la emisión fue de 1.83x, es decir, fueron solicitados 11 mil millones de pesos por parte de los inversionistas.



En tanto, Rodríguez López informó que de enero a la fecha, el Fondo registra un avance de 54 por ciento de su meta base crediticia para este año, equivalente a 25 mil 78 financiamientos hipotecarios ya formalizados, lo que representa, además, una derrama económica de 18 mil 296 millones de pesos….

([email protected])