Plataforma Laboral

El INFONAVIT el mejor lugar para trabajar



+Ventilar espacios contra el COVID-19



CIUDAD DE MEXICO A 28 de julio del 2020.-Los trabajadores al servicio del Estado recibirán en breve un apoyo económico muy importante, como parte de su participación en el Fondo de Ahorro Capitalizable, el cual podría ser entregado durante la primera quincena de agosto.



En momentos que la pandemia del COVID-19 tiene a millones de trabajadores con serios problemas económicos, el FONAC (Fondo de Ahorro Capitalizable) representa un importante apoyo, ya que además existe la posibilidad que en breve se reanude el ciclo escolar y con ello se podrán cubrir los gastos de los jóvenes estudiantes.



Al respecto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salud, Marco Antonio García Ayala envió un comunicado vía redes sociales a los trabajadores de base en donde señala que la liquidación del 31 ciclo del Manual de Lineamientos para la operación del FONAC, habiendo concluido el 15 de julio, deberá ser pagado en la primera quincena de agosto.



Explico que se integra con las aportaciones del trabajador, el Gobierno Federal, 25 por ciento de las cuotas sindicales y por los rendimientos por intereses generados.



En general cada trabajador inscrito en el FONAC un promedio de 17 mil pesos, aunque hay quienes participaron en el periodo extraordinario y recibirán poco más de seis mil pesos, según informó el dirigente sindical Marco Antonio García Ayala.



Cabe señalar que el Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac) no está contemplado para desaparecer con la extinción de fideicomisos que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo afirmó oportunamente el líder nacional de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, quien dijo que este fondo data de un decreto presidencial de 1990.



El líder de la FSTSE explicó que el Fonac está integrado por la aportación del trabajador concerniente al salario del pie de rama del tabulador administrativo de sueldos, el cual es parejo para todos los Trabajadores al Servicio del Estado.



Detalló como primer punto que el salario corresponde al primer nivel del tabulador administrativo de la curva salarial central. Como punto dos, hizo saber que el 1.5 del salario en la misma circunstancia del descrito pie de rama, lo aporta el gobierno federal. El otro componente es la contribución del 25% de las cuotas sindicales, más los intereses en la inversión en entidades financieras que se devengan en un periodo de un año.



De tal manera que es importante que los trabajadores al servicio del Estado tengan conocimiento que están dados de alta en este Fondo de Ahorro Capitalizable determinado por ley, como una prestación social, económica, firme que se ejerce desde 1990; en ese sentido ’categóricamente lo expresamos: no encaja en el Decreto sobre la Extinción de Fideicomisos y Fondos decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador’, dijo Ayala Almeida….



POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL INFONAVIT EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR EN MEXICO.



El INFONAVIT resultó por tercer año consecutivo el mejor lugar para trabajar, gracias a la participación de los tres sectores que lo componen, como son el Gobierno, el Sector Patronal y el Sector Obrero, así como por la participación de sus trabajadores que han respondido a los programas de la nueva administración que encabeza Carlos Martínez, y a la demanda de servicio de los derechohabientes.



El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones dijo que para el sindicato es de mucho orgullo y satisfacción y de muy alta dignidad, es algo que han hecho los tres sectores, como son los trabajadores, el empresarial y el gobierno, así como el servicio que le damos a los derechohabientes.



Los trabajadores han tenido participación importante para servir a los de su clase y decir a los derechohabientes que estamos para servirles y que estamos cumpliendo con un esfuerzo de equipo y demostrar que cuando se unen fuerza e hacen mejor y más rápido y con la idea de mejorar la calidad de servicio.



Añadió que han estado en los 10 primeros lugares durante varias etapas y que en los últimos tres años han estado en primer lugar, y lo importante ha sido no llegar sino mantenerse, con el espíritu de servicio y con valores para cumplir con su tarea y con la idea de que tenemos varios factores, entre otros la equidad de género, los derechos humanos y el trabajar con honestidad y honorabilidad.



Es una institución que es de los trabajadores en donde la parte medular son los trabajadores en donde hemos puesto lo que esta lo mejor de cada uno con una excelente comunicación con los tres sectores y poderle dar oportunidad a empresarios y trabajadores de poder enfrentar la crisis de la pandemia.



Cabe señalar que ’Los Mejores Lugares para Trabajar®’ en Diversidad e Inclusión son organizaciones evaluadas de forma positiva por parte de los colaboradores en aspectos como equidad de trato, oportunidades de reconocimiento y crecimiento, justicia y no discriminación.



Great Place to Work México reconoció, de manera virtual, a organizaciones como el INFONAVIT que ahora integra el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar 2020.



En un evento se realizado en línea a través su página de Facebook, así como por su canal de YouTube, se premiaron a las organizaciones que cumplieron con todos los requisitos necesarios para ser un mejor lugar para trabajar.



Recordemos que Great Place to Work, realiza investigaciones centradas en la experiencia de los empleados sobre lo que hace que una organización sea excelente y ’un gran lugar para trabajar’.



En el evento digital se reunieron directores generales, directores de importantes áreas como Recursos Humanos, Marketing y Relaciones Públicas.



Las organizaciones premiadas son parte del destacado ranking que a lo largo de casi 20 años lleva promoviendo el desarrollo de culturas de alta confianza entre líderes y colaboradores.



Los Mejores Lugares para Trabajar® en Diversidad e Inclusión 2020 por Great Place to Work® México Categoría de Más de 5000 colaboradores así quedaron las posiciones:



1.-Infonavit, 2.-Servicios Corporativos Scotia, 3.-AT&T, 4.-DHL Express México, 5.- Grupo S-Mart, 6.-GENTERA, 7.-GRUPO POSADAS, 8.-GRUPO VIDANTA, 9.-GRUPO FINANCIERO BANORTE y 10.-Deloitte….



VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS DEBE SUMARSE A MEDIDAS SANITARIAS CONTRA COVID-19



A las medidas ya establecidas para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 es importante sumar la ventilación de espacios cerrados, ya que la falta de circulación del aire incrementa potencialmente el riesgo de contagios, aseguró el científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), César Hugo Hernández Rodríguez, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la ’evidencia emergente’ de la transmisión por aire del virus.



En ese sentido, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha subrayado que mientras no exista una vacuna habrá un ligero riesgo, pero en la medida en que seamos más conscientes en prevenir, podremos minimizar dicho riesgo.



En tanto que el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que ante esta pandemia por el COVID-19, el Politécnico refrenda su compromiso de poner la ciencia, tecnología e innovación al servicio del país y de su comunidad, a la que nunca pondrá en riesgo, ya que la salud de los politécnicos es la máxima prioridad de la institución.



Por su parte, el experto en Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), sostuvo que aun cuando la principal forma de contagio es a través de las gotículas respiratorias expulsadas por una persona infectada, sí es importante incrementar las precauciones para reducir el riesgo de padecer COVID-19, sobre todo mantener distancia de al menos un metro entre un individuo y otro.



’Aparentemente, el contagio aéreo en espacios abiertos o en sitios cerrados que tienen adecuada ventilación donde se utilizan mascarillas, se respetan el aforo y la sana distancia es mucho menos probable que en lugares cerrados con ventilación deficiente’, añadió el integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III.



Detalló que los espacios cerrados en los que se puede dar un mayor índice de contagios son aquellos de menores dimensiones, baja altura de los techos, deficiente ventilación, mayor concentración de personas ’y se vuelve un área más peligrosa mientras más tiempo se permanezca en ella’, acotó.



Mencionó que los lugares con mayor riesgo son los restaurantes, bares, salones de conferencias y conciertos, iglesias y salones de clases, en los que incluso, personas que se encuentran relativamente lejos y guardando la ’sana distancia’ de dos metros podrían contagiarse unas de otras debido a los aerosoles (partículas de 5 micras en promedio que se emiten al respirar, hablar, toser o estornudar).



’Esas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por una hora y alcanzar distancias mucho mayores (hasta de 8 metros) que las gotas más grandes, que duran en el aire menos de un minuto y la distancia que alcanzan es de dos metros’, apuntó.



Finalmente, el doctor César Hugo Hernández mencionó la responsabilidad que tiene la población de contribuir a cortar las cadenas de contagio y reducir el riesgo de infección a niveles lo suficientemente bajos para que no representen una preocupación a nivel social….



