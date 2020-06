Plataforma Laboral

Se pierden en el país cerca de millón de plazas

+Millones de niños podrían ser obligados a trabajar



El Movimiento Obrero en general del país pidió que el Sistema de Ahorro para el Retiro quede vigente hasta en tanto no se realice una revisión general y se logren mejoras en las pensiones, en tanto que para sortear la grave crisis económica por el COVID-19 se requiere de un salario de emergencia.

La Mesa Nacional de Diálogo Sindical, integrada por las más importantes organizaciones sindicales del país, reiteraron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una carta abierta enviada un diálogo para definir las acciones y medidas que permitan iniciar un camino de interés de común de toda la sociedad y el gobierno a la salida de crisis económica y sanitaria en beneficio del país.

Los secretarios generales de CTM, Carlos Aceves del Olmo, de CROM, Rodolfo González Guzmán; de la CROC, Isaías González Cuevas; los presidentes del Colegiado UNT, Francisco Hernández Juárez, Martín Rafael Díaz Covarrubias y Agustín Rodríguez Fuentes, de la CTC, Abel Neftali Domínguez Azuz, de la FENASIB, Carlos Torres García y de COR, Reyes Soberanis Moreno, señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el reto y los desafíos están por venir, se requieren los recursos presupuestales necesarios para resolver las múltiples necesidades de la sociedad’.

Por ello, ’las organizaciones sindicales promoveremos una iniciativa de ley para la creación de una Renta Básica de Emergencia e Ingreso Mínimo Vital que sea temporal durante la contingencia sanitaria y económica, el cual debe ser garantizado con financiamiento público por el Estado y no debe sustraerse de los recursos acumulados de los trabajadores, los cuales son la única garantía para ejercer los derechos adquiridos en el INFONAVIT y las AFORES, entre otras instituciones, mismas que deben hipotecar el futuro de los trabajadores al no garantizar una pensión digna ya que se debilita el derecho que les asegure el bienestar de un retiro digno y el derecho a la vivienda.

Mediante una carta abierta, dirigida al presidente de México, los integrantes del H. Congreso de la Unión y a la opinión pública, la Mesa Nacional de Diálogo Sindical, considera que ’las consecuencias de la contingencia sanitaria y la crisis económica, causadas por la pandemia de COVI-19, tienen un alto y creciente impacto sobre las ya difíciles condiciones de los trabajadores del campo y la ciudad. Situación compartida por el resto de los sectores productivos y sociales. Consideramos que las medidas implementadas por el Gobierno Federal son para cubrir las necesidades vitales de la población que se encuentra sin ingresos y en el desempleo, tanto formal como informal’.

Además, mostraron su preocupación ante las últimas cifras de desempleo y refrendaron su compromiso para encontrar respuestas que permitan salir adelante a México ante estas circunstancias extraordinarias.

Reconocieron las estrategias implementas por el gobierno federal, sin embargo, consideraron que falta mucho por hacer, ’se deben encontrar opciones y recursos económicos que signifiquen un impuso para el crecimiento futuro y bienestar de los trabajadores, evitando medidas tradicionales como la contratación de deuda’….

MEXICO PIERDE 1 MILLON DE EMPLEOS EN TRES MESES POR PANDEMIA DE COVID-19

El mes pasado se perdieron 344,526 plazas registradas en el IMSS. Se estima una baja de 7,580 patrones en mayo, en comparación con el número de patrones registrados al cierre de febrero de 2020.

El impacto de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha mostrado una cruda realidad, pues desde la aparición del primer caso oficialmente reconocido por el Gobierno mexicano a la fecha muestra que la economía formal ha expulsado a más de un millón de mexicanos a la calle.

México perdió 1 millón 30 mil 366 empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante marzo, abril y mayo, refieren datos del instituto dados a conocer este viernes.

De acuerdo con cifras actualizadas del IMSS, en mayo se perdieron 344,526 empleos, los que sumados a 130,593 empleos perdidos en marzo, y 555,247 en abril llegan a más de un millón de empleos formales perdidos, cifra tres veces mayor a los 342,000 empleos formales creados y registrados en el IMSS durante 2019.

Incluso, la cifra triplica el número de empleos perdidos y registrados en 2019, que sumaron 382,210, de acuerdo con cifras del Instituto.

En México el primer caso de coronavirus se registró en la Ciudad de México el 29 de febrero pasado, a partir de ese momento, sin indicaciones del gobierno federal empresas comenzaron a tomar medidas para evitar la propagación del virus en sus centros de trabajo, como trabajo en casa y limitar el acceso a centros de trabajo a personas embarazadas y de la tercera edad.

La Jornada Nacional de Sana Distancia en la que se paró la economía y sólo operaron sectores considerados como esenciales, fue del 23 de marzo al 30 de mayo. A partir del 1 de junio comenzó una reapertura parcial con sectores como el de minería y automotriz.

De acuerdo con el IMSS, la disminución del empleo de enero a mayo de 2020 es de 838,272 puestos, de los cuales, el 70.0% corresponde a empleos permanentes.

En los últimos doce meses se registró una disminución de 799,740 puestos, equivalente a una tasa anual de -3.9%.

El documento refiere que al cierre de mayo se tenían registrados 997,767 patrones, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual de 0.9%, no obstante, representa una baja de 7,580 patrones si lo comparamos con los 1.005 millones de patrones registrados al cierre de febrero de 2020. En comparación con abril representó una baja de 3,295 patrones al cierre del 31 de mayo, detallaron cifras del IMSS….

MILLONES DE NIÑOS PODRIAN VERSE OBLIGADOS A TRABAJAR

Millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de la COVID-19 , lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, según se desprende de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según el informe COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act [COVID-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis, es hora de actuar], el trabajo infantil ha disminuido en 94 millones desde 2000, una mejora que ahora podría verse amenazada.

Las estimaciones globales en 2017 indicaban que 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo.

Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones. Muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad.

’Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil," DIJO Guy Ryder, Director General de la OIT

’Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil’, afirmó. ’La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables’.

’Tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y derechos humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental’, añadió el Sr. Ryder.

Según el informe, la COVID-19 podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo infantil.

’En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias’, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. ’A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la COVID, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas’.

’A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar."

Los grupos de población vulnerables, en particular los que trabajan en el sector informal y los trabajadores migrantes, serán los que más padezcan los efectos de la recesión económica, el aumento de la informalidad y el desempleo, así como el empeoramiento general de la calidad de vida, las crisis sanitarias y las deficiencias de los sistemas de protección social, entre otras consecuencias adversas de la crisis.

Hay cada vez más pruebas de que el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran durante la pandemia. El cierre temporal de escuelas afecta actualmente a más de 1.000 millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela.

Como resultado, más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de servidumbre. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, según el informe.,….

([email protected])