Plataforma Laboral

En riesgo 10 años de combate a pobreza

+Muy importante la Reforma Laboral: Alcalde

Armando Téllez Flores

La Confederación de Trabajadores de México, que encabeza el senador Carlos Aceves del Olmo informó hoy que la próxima semana en la cámara baja podrían poner a consideración y aprobar diversos ordenamientos legales que fortalecerían la economía ante la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo 1 de julio.

Desde hace varios días, la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC que preside la priista y ex canciller Claudia Ruiz Massieu, se ha reunido con distintos secretarios, embajadores y empresarios para discutir las propuestas que envió al Senado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la aprobación de la Ley de Infraestructura de la Calidad, nueva Ley de Propiedad Industrial, cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas, a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como modificaciones a las leyes Aduanera y Federal de Variedades Vegetales.

Hasta el momento hay consenso para aprobar dichas leyes, ya que consideran que se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva, por lo que es indispensable que en este proceso de análisis se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado.

Por lo que se mencionó que éste órgano legislativo tendrá un rol relevante y responsable en la promoción y aprobación de las leyes reglamentarias, que se requieren para lograr la implementación plena del instrumento comercial.

La mayoría legislativa en el Senado acordó aprobar las modificaciones la próxima semana, ya que consideró, que en medio de la incertidumbre, la entrada en vigor del tratado comercial, el próximo 1 de julio, generará un impacto positivo en sectores específicos, detonando una mayor actividad productiva en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, agroindustrial, química, entre otras.

Por otra parte, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, alertó que Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, aumentará su tradición proteccionista por la crisis que se vive en la actualidad.

El mundo tiene estas tendencias proteccionistas, pero nuestro principal socio tendrá una orientación hacia proteger sus empleos e inversiones, además buscarán que ellos se desarrollen lo más rápido posible y disminuir los impactos de este paro de actividades, explicó.

Además, dijo que hay oportunidades que se tienen que construir, aprovechar los diferendos entre China y Estados Unidos para que se conviertan en una ventaja para México. ’Hay un sentido ’demasiado optimista’ porque se cree que, de una forma equivocada, que partir del 1 de julio van a fluir las inversiones de Estados Unidos y Canadá hacia México’….

EN RIESGO 10 AÑOS DE AVANCES CONTRA POBREZA

Los rezagos alimentarios y de seguridad social podrían ser los más afectados por el covid-19, señala CONEVAL.

Si el Producto Interno Bruto (PIB) tiene una caída de más de 6 por ciento y la tasa de desempleo sigue en aumento a causa del COVID-19, México podría perder los logros que obtuvo en materia de pobreza entre 2008 y 2018, advirtió José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su medio informativo, la CTM señalo que la CONEVAL dice que ’nos llevaría un retroceso muy importante... porque había habido ya una reducción de tres puntos porcentuales de pobreza extrema, entonces, sí corremos el riesgo de que pudieran detenerse esos avances o, inclusive, perderse un porcentaje de ellos’, señaló.

’Podría haber un incremento en la carencia de seguridad social porque, como lo hemos planteado en otros momentos, esta carencia refleja la informalidad de nuestro país’.

El doctor en Economía estimó que la pandemia de coronavirus dejará 10 millones de nuevos pobres en el País, por lo que se corre el riesgo de que se frenen o se consuman los avances que hubo en esta materia a lo largo de una década.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtieron que debido a la crisis por Covid-19 podrían quedar diluidos en meses los avances de 20 años en combate a la pobreza extrema y el hambre en Latinoamérica.

En México, se proyecta que al cierre del año entre 14.9 y 21.7 millones de personas no tendrán ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. En América Latina la estimación alcanza a 83.4 millones.

Por lo pronto, 10 millones de niños en la región han dejado de percibir su principal fuente de alimentos, al no tener acceso a las comidas que se distribuían en las escuelas, aseguró Julio Berdegué, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

En un marco general, la situación se agrava en las zonas rurales –mayormente con población indígena–, donde hasta 25 por ciento de personas, es decir, una de cada cuatro, estará en situación de pobreza extrema al cierre de este año, agregó. Tenemos que hacer esfuerzos muy profundos para evitar que esta crisis sanitaria se convierta en alimentaria, resumió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

El mayor peligro, pero no el único, se encuentra en la región sur y sureste del país. En las zonas rurales indígenas y en aquellas localidades, no sólo de México, sino de todo Mesoamérica, donde las remesas son también una fuente nodal de ingresos para las comunidades agrícolas, recalcó. Hasta el cierre de 2019, se estima que el número de mexicanos en pobreza extrema –sin condiciones para garantizar acceso a la canasta básica– era de 14.1 millones. Es muy urgente adoptar medidas de estímulo.

Definitivamente, acciones llamadas contra cíclicas, de estímulo fiscal, pueden ayudar a potenciar el ingreso del ciudadano, además de un bono contra el hambre, apuntó Bárcena. Si bien la política del gobierno actual consiste en impedir que se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias, se puede contener el incremento de los niveles de pobreza y pobreza extrema con créditos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, aseveró….

EL COVID-19 DA MUESTRA DE LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL: ALCALDE LUJAN

La situación que enfrentan los trabajadores frente al Covid-19 da muestra de la importancia de la Reforma Laboral, promulgada el 1 de mayo de 2019, pues la debilidad en las relaciones laborales y los despidos que se dan en este contexto es porque no hay una defensa de lo colectivo, refirió Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Alcalde Luján destacó que, la organización fortalece la posibilidad de negociar y de defenderse en todos los sentidos, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo.

’Hoy la importancia que tiene la reforma frente al Covid-19 es clara. Se ha debilitado el mercado laboral, se han debilitado las relaciones laborales y por eso suceden situaciones de hecho y no de derecho, y hay incumplimientos y violaciones a la Ley’.

La encargada de la política laboral del país recalcó que no solo es importante que existan instituciones que defiendan al trabajador; sino también que exista un cambio de cultura laboral.

Reconoció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene rezagados medio millón de expedientes, en los que hay juicios con más de 10 años, por lo que el Nuevo Modelo Laboral le apuesta a la conciliación como un medio de desahogo.

’A veces pareciera que es de cambiar a las juntas a los tribunales. No, el modelo del propio procedimiento es distinto, que realmente pueda funcionar la conciliación porque si no se vuelven a saturar los tribunales. La apuesta de la conciliación como un medio de desahogo, de poco desgaste y no tener que llegar frente a un juez’.

Alcalde Luján recordó que, esto forma parte de los compromisos asumidos por México con el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), que entra en vigor el próximo 1 de julio.

Es por ello, dijo, que la mejor estrategia para evitar la solicitud de un panel de respuesta rápida, por parte de alguno de los socios comerciales en contra de una empresa, es cumplir con la normatividad de la Reforma Laboral.

La secretaria del Trabajo refirió que las cinco políticas laborales prioritarias del Gobierno de México que son: Implementación de la Reforma Laboral, recuperación de salario mínimo, garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro y la intermediación laboral y atención a grupos prioritarios siguen vigentes ante la pandemia.

La conferencia, en la que también participó el Magistrado del 16 Tribunal de lo Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito, Héctor Mercado López, fue coordinada por José Ramón Cossio, integrante de El Colegio Nacional….

