Plataforma Laboral

Se cancelan manifestaciones para el jueves



CIUDAD DE MEXICO a 16 de septiembre del 2020.-El Movimiento Obrero Organizado del país se declaró en forma unánime en favor de la iniciativa presentada por senadores de diversos partidos para elevar a Ley una Consulta Popular para apoyar económicamente a trabajadores afectados por la pandemia de Covid-19.

Se han propuesto apoyos directos, incentivos fiscales y suspensión momentánea de pagos al IMSS por diferentes partidos, académicos, expertos, organismos internacionales y sociedad civil, pero la negativa del Gobierno y sus grupos parlamentarios a discutir y aprobar dichos apoyos ha lastimado la ya de por sí deteriorada economía de las familias mexicanas.

Por ello antes de vencerse el plazo legal para iniciar el procedimiento de consulta popular, un grupo plural de 43 senadoras y senadores de la República integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentaron ante la Mesa Directiva una solicitud de consulta popular a la ciudadanía con la siguiente pregunta:

’¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?’.

En el documento, se destaca que ’ha sido constante la propuesta de diversos grupos parlamentarios, académicos, expertos, sociedad civil, organismos internacionales y otros, al presentar alternativas de apoyo a los mexicanos durante la presente contingencia, como lo son el Ingreso Básico Universal para Emergencia, Renta Básica, Ingreso Mínimo, Ingreso Básico Temporal, Seguro de Desempleo, entre muchas otras que coinciden en otorgar un apoyo a los mexicanos, mismas que no han sido discutidas, mucho menos aprobadas en el Poder Legislativo o consideradas por el Poder Ejecutivo’.

Asimismo, se establece que ’la negativa recurrente del Gobierno federal, así como de los grupos parlamentarios mayoritarios de las dos Cámaras del Congreso para abordar y aprobar estos temas que podrían mejorar la situación económica de la población, han provocado el deterioro cada vez más delicado de la ya lastimada economía de las familias mexicanas’.

Entre los dirigentes sindicales que apoyan esta medida están el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del INFONAVIT; Reyes Soberanis, secretario general de la COR y Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo y otros integrantes más del movimiento obrero.

Además, se subraya que ’se han presentado infinidad de propuestas en la materia, como la referida de establecer un ingreso básico vital para cada familia, incentivar estímulos fiscales en los servicios básicos como: la energía eléctrica y demás, o suspender momentáneamente los pagos patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna de las cuales ha sido prioridad para el Gobierno Federal.’

De acuerdo con los instrumentos legales vigentes, el procedimiento legal para dicha consulta es el siguiente: ’Artículo 27. Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento:

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

II. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley; V.

En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido; VI. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’

FAT SUSPENDE MOVILIZACIÓN DE MAÑANA; LOGRAN PREACUERDOS CON GCDMX

Los concesionarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunciaron este mediodía que han suspendido la movilización programada mañana en 9 puntos de la capital, ya que lograron un preacuerdo con la Secretaría de Movilidad para tener acceso a dos meses más del bono de combustible e iniciarán el estudio sobre la prórroga de las concesiones.

Los transportistas explicaron el martes en rueda de prensa que para salvar la crisis económica en la que se encuentran, además de la ampliación del bono del combustible, han solicitado al gobierno de la Ciudad la condonación del pago de los siguientes conceptos: 1) Uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM); 2) La Revista vehicular 2020; 3) El pago de bases y recorridos, que no son otra cosa que los cajones de estacionamiento, que implica además una doble tributación; 4) La cesión de derechos y; 5; La prórroga de la concesión, misma que solicitan se otorgue en los términos establecidos en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México.

Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de los transportistas de FAT, destacó que tras las reuniones sostenidas con funcionarios de la SEMOVI y otros del Gobierno de la Ciudad de México en las últimas horas, decidieron tomar una pausa y darle oportunidad al diálogo.

’Queremos dejar muy en claro que el diálogo es una herramienta muy importante para poder llegar a acuerdos; pero debe ser un diálogo donde realmente seamos escuchados y nuestras demandas tomadas en cuenta porque, como hemos dicho, no somos ajenos a la problemática de la ciudad, por el contrario, somos parte del problema porque sin nosotros esta ciudad no se movería porque el gobierno no tiene capacidad para ofrecer el servicio de transporte a sus habitantes’.

Vázquez Figueroa dio a conocer que la reunión con los funcionarios de la SEMOVI se realizará poco después del mediodía de este viernes, a la que esperan se puedan incorporar otros funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y al finalizar, darán a conocer el resto de los acuerdos.

