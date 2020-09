Plataforma Laboral

Interrumpe COVID estudios de miles de jóvenes



CIUDAD DE MEXICO a 18 de septiembre del 2020.- Las autoridades laborales de México y el grupo sindical que encabeza el senador por ’Morena’ Napoleón Gómez Urrutia será den un ciado en tribunales internacionales por la toma por la fuerza de la mina de Cosalá, Sinaloa, la perdida de varios millones de dólares por el paro y las anomalías registradas durante el recuento realizado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En redes sociales el diputado federal, Carlos Pavón Campos confirmó que impugnaran lo sucedido en Cosalá, pues de no hacerlo es contribuir a las violaciones laborales cometidas en el recuento. Acudiremos a instancias nacionales e internacionales. Está en juego el futuro de los compañeros ante las extorsiones a la empresa por parte de Napo.

Anunció que se impugnara el proceso en Cosalá, caracterizado por diversas irregularidades y solicitan a las autoridades transparencia y claridad al respecto.

Ante ello el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente no reconoció los resultados del recuento de votos de trabajadores de la mina San Rafael, de Cosalá, que desde enero se encuentra paralizada, por considerar que las votaciones estuvieron amañadas con las autoridades municipales y laborales federales para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia.

Carlos Pavón Campos, secretario general de dicha organización expuso que no sólo hubo amenazas y chantaje hacia los trabajadores de la mina que explota Plata, Zinc y Plomo, sino que hubo complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de autoridades municipales que ejercieron presión.

En el proceso del recuento, el cual tuvo lugar en Mazatlán, el sindicato cetemista que desde el año 2019 mantenía el contrato colectivo de los 327 trabajadores de dicha mina que opera la empresa Americas Gold And Silver, no participó, por la falta de seguridad y vicios.

Pavón Campos externó que se observó una actitud sumisa y cobarde de las autoridades que a toda costa buscaron favorecer al Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que encabeza, Gómez Urrutia.

Anunció que impugnará por todas las vías legales el resultado que se vio plagado de irregularidades y amenazas para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia, lo que implica un grave riesgo de inestabilidad laboral y desempleo en la zona serrana de Cosalá.

La empresa minera de San Rafael, que a lo largo de poco más de siete meses de verse paralizada, arrastra pérdidas por 20 millones de dólares.

La empresa Americas Gold And Silver que opera la mina desde el año 2016, en el que le inyectó 450 millones de pesos, notificó que mantendrá suspendidas sus operaciones e inversiones previstas, hasta que existan las condiciones de seguridad y se cumpla la ley.

Planteó a las autoridades federales y estatales cumplir con el ejercicio de la ley, ante las denuncias presentadas contra los responsables del bloqueo de la mina desde enero pasado y otros delitos, encabezados por Yasser Beltrán Kurioca, acreditado como delegado del Sindicato Nacional Minero en la región de Cosalá…..

LA COVID-19 INTERRUMPE LA EDUCACION DE MAS DEL 70% DE LOS JOVENES.

Los efectos desproporcionados de la pandemia en los jóvenes han exacerbado la desigualdad y podrían mermar la capacidad productiva de toda una generación, según señala la Organización Internacional del Trabajo. La crisis de la COVID-19 tiene efectos devastadores en la educación y la formación de los jóvenes.

Desde el comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De los resultados del informe Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental se desprende que el 65% de los jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada adversamente desde el comienzo de la pandemia, como consecuencia del período de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento.

Pese a sus esfuerzos por proseguir sus estudios y su formación, la mitad de esos jóvenes opina que la conclusión de sus estudios se verá retrasada, y el 9% señala que podría tener que abandonarlos definitivamente.

La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos, y en ocasiones, de espacio en el hogar.

’La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No sólo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende, su bienestar mental."

Ello pone de relieve la enorme "brecha digital" entre regiones; mientras que el 65% de los jóvenes de los países de altos ingresos pudieron asistir a clases impartidas por videoconferencia, la proporción de jóvenes que pudo proseguir sus estudios en línea en los países de bajos ingresos fue únicamente del 18%.

"La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No sólo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende, su bienestar mental. No podemos permitir que eso suceda", señala Guy Ryder, Director General de la OIT.

Según el citado informe, el 38% de los jóvenes manifiesta inquietud por su futuro profesional, y se prevé que la crisis dificulte el desarrollo del mercado laboral y prolongue el período de transición de los jóvenes desde que terminan sus estudios hasta que logran su primer empleo.

Algunos jóvenes ya se han visto afectados, habida cuenta de que uno de cada seis de ellos ha tenido que dejar de trabajar desde que comenzó la pandemia. Por lo general, los trabajadores más jóvenes trabajan en sectores muy afectados por la pandemia, en particular los relacionados con la atención al cliente, la prestación de servicios y las ventas, de ahí que sean más vulnerables frente a los efectos económicos de la pandemia. El 42% de los jóvenes que han mantenido su empleo han visto reducidos sus ingresos.

Ello ha repercutido en su bienestar mental. La citada encuesta pone de manifiesto que el 50% de los jóvenes es susceptible de padecer episodios de ansiedad o depresión, y que el 17% probablemente los padezcan….

