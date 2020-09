Plataforma Laboral

Habrá marchas de taxistas este jueves



CIUDAD DE MEXICO a 15 de septiembre del 2020.- Todo está listo para que este día 17 ser efectué en Mazatlán, Sinaloa, el recuento de las Mina de Cosalá, Sinaloa, la cual se encuentra en paro por acciones del Sindicato de Trabajadores Mineros que encabeza el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Y ante ello, el Secretario General del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, diputado federal del PRI, Carlos Pavón Campos, señaló en redes sociales que denunció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje violenta el estado de derecho en la mina de Cósala, Sinaloa, al favorecer las maniobras extorsionadoras de Napoleón Gómez Urrutia, pues ha incurrido en violaciones a la libertad sindical al no tomar en cuenta otras organizaciones que reclaman la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en la mina San Rafael.

Informó que el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, interpondrá una queja ante los panelistas laborales del T-MEC. Afirmó que «la libertad sindical para la JFCyA no es válida, buscan favorecer a sus políticos cercanos’.

’Hay agresiones físicas hacia los trabajadores que no quieren a Napito, amenazas y todo tipo de chantaje por parte de su operador Yasser Beltrán, y al no existir las condiciones mínimas para seguir operando la empresa decidió dar por terminadas las relaciones laborales, conforme al artículo 434 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo’, explicó el dirigente del FRENTE.

Dijo que, una vez más, las extorsiones del actual senador morenista en Cosalá han dejado pérdidas por más de 20 millones de dólares, así como la pérdida de alrededor de 300 empleos directos, esto en momentos en que el país necesita de empleos e inversiones.

Los trabajos en la mina San Rafael fueron detenidos de manera ilegal desde el 26 de enero por parte de Yasser Beltrán y un grupo de golpeadores. Sin que hubiera algún Contrato Colectivo de Trabajo de por medio, argumentaron falta de seguridad laboral a pesar de que la empresa fue reconocida por el Concurso Anual de Seguridad, de la Cámara Minera de México.

’El modus operandi del Napillo es: tomar centros de trabajo mediante la amenaza y la violencia, siempre argumenta la falta de seguridad, pero él es el principal peligro para la seguridad de los trabajadores y la estabilidad económica y social del país. En todos los conflictos mineros siempre está presente este sujeto’, apuntó Pavón Campos.

FAT SE MOVILIZARÁ ESTE 17 POR OÍDOS SORDOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GCDMX

Los concesionarios del transporte público integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunciaron hoy que se movilizarán este jueves en diferentes puntos de la capital, como una forma de hacerse escuchar por el gobierno de la Ciudad de México, ya que en las distintas mesas de trabajo la Secretaría de Finanzas de la administración de Claudia Sheinbaum, les niega apoyos que están en su terreno.

’Al día de hoy, en estos 172 días que la actividad pública se contrajo debido a los efectos de la pandemia por Covid-19, la pérdida de ingresos se extrapoló ya que tuvimos una reducción de pasajeros de hasta el 80 por ciento o más’, expresó Nicolás Vázquez Figueroa, vocero del FAT, quien recordó que la problemática para su subsistencia se arrastra desde los anteriores gobiernos.

A lo largo de los últimos 30 años, dijo, han sufrido un severo golpe a su economía, debido, por un lado, al incremento en los precios de los combustibles, refacciones y demás insumos necesarios para ofrecer el servicio, y por el otro, a la bajísima tarifa aprobada por los distintos gobiernos de la ciudad de México, quienes los han mantenido como rehenes de sus propios intereses político-electorales.

’Tan es así que en los últimos 12 años sólo hemos tenido un incremento de 1 peso con 50 centavos. En cambio, el precio de la gasolina hace 12 años costaba una tercera parte de lo que cuesta hoy: 6.50 pesos contra el promedio de 19.50 actual. Hay una diferencia de 13 pesos’, expresó Vázquez Figueroa.

Para salvar la crisis económica en la que se encuentran, dijo el vocero de los transportistas, solicitan al gobierno de la Ciudad les condone los pagos de los siguientes conceptos: 1) Uso y aprovechamiento de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM); 2) La Revista vehicular 2020; 3) El pago de bases y recorridos, que no son otra cosa que los cajones de estacionamiento, que implica además una doble tributación; 4) La cesión de derechos y; 5; La prórroga de la concesión, misma que solicitan se otorgue en los términos establecidos en el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México.

Durante la rueda de prensa esta mañana frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad, los transportistas agregaron que sus peticiones fueron escuchadas por funcionarios de la SEMOVI, ’quienes nos dijeron que no corresponde a esta secretaría, sino a la de Finanzas responder al respecto. Pero en la de Finanzas tampoco nos han querido resolver. Simplemente, ni nos oyen ni nos ven’.

Asimismo, solicitan que ante las circunstancias que están pasando, se mantenga para los meses noviembre, diciembre y enero el apoyo con los ’bonos de combustible’ que, por cierto, el gobierno de la Ciudad de México recicló como apoyo por la pandemia, cuando ellos ya lo habían logrado el pasado 18 de febrero en tanto no se resolviera el incremento de la tarifa.

Los miembros de Fuerza Amplia de Transportistas anunciaron que tienen programada una serie de acciones como manifestaciones públicas y cierres parciales y totales en algunas zonas de la Ciudad de México a partir de las 10 horas de este jueves 17 de septiembre.

’El transporte público no es un asunto sólo nuestro, el transporte público de una Ciudad como la de México es un tema que compete a la ciudadanía, a nosotros, pero principalmente al Gobierno. Pero este gobierno no escucha y necesitamos hacernos escuchar’, finalizó Vázquez Figueroa.