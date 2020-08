Plataforma Laboral

Canales digitales apoyan acceso a empleo

+Necesario proteger la salud de migrantes



En Hermosillo, Sonora, alrededor de 80 trabajadores de la planta Holcim votaron por la titularidad del contrato colectivo de trabajo para ver si continúan con el Sindicato perteneciente a la CTM, de Carlos Aceves del Olmo o se van al del Sindicato Minero, de Napoleón Gómez Urrutia. Ahora se espera el recuento de votos de las autoridades y el fallo oficial.

El contrato colectivo consiste de esta empresa desde hace 11 años pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que encabeza Felipe de Jesús Sosa Casas.

Se informó que desde hace un año el Sindicato Minero, perteneciente a la Confederación Internacional de Trabajadores, liderada por el senador Napoleón Gómez Urrutia comenzó la disputa por obtener ese contrato colectivo, sin ser del área cementera.

Las versiones contrarias señalan que con el contrato actual no se tiene las mejores condiciones, no hay utilidades, no se sube el sueldo. Este proceso está en la mira de organismos internacionales y esperamos hoy se resuelva", pero los cetemistas dicen que esa es la campaña de Napoleón.

Por su parte Eduard Espíndola del Sindicato de Cementeros, mencionó que acudieron de diferentes estados a manera de apoyo, y que hay también observadores de organismos internacionales.

"Todo está llevándose de acuerdo a lo establecido. Nos enteramos que el señor Napoleón está peleando la titularidad de este contrato, pero los trabajadores decidirán ya tienen muchos años perteneciendo al Sindicato de Cementeros", manifestó.

En la planta se encuentran representantes de ambas confederaciones y al interior funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

A las afueras de la planta desde temprana hora había varios camiones con personas pertenecientes a la CTM quienes comentaron que acudían en forma de apoyo a los trabajadores de esta empresa.

Las votaciones del recuento de contrato iniciaron n a las 07:00 horas y una vez terminadas se informará sobre los resultados.

LOS CANALES DIGITALES MEJORAN ACCESO AL EMPLEO

Una nueva reseña de políticas de la OIT muestra que los servicios públicos de empleo utilizan las tecnologías digitales a fin de mejorar la ayuda dirigida a las personas que han perdido su empleo a causa de la COVID-19.

Los canales digitales están desempeñando un papel cada vez más importante para ayudar a los trabajadores durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 , según una nueva reseña de políticas de la OIT.

Desde el inicio de la pandemia, los Servicios Públicos de Empleo (SPE) se han esforzado para mitigar su impacto sobre el mercado de trabajo. Medidas como las prestaciones por desempleo, con frecuencia combinadas con las transferencias en efectivo y los planes de apoyo a las empresas, han desempeñado un papel central para preservar los empleos y las competencias, y sostener el empleo en los servicios y la producción esenciales, así como para proteger a los trabajadores menos favorecidos, sobre todo en la economía informal.

La nueva nota, COVID-19: Public employment services and labour market policy responses (COVID-19: Los servicios públicos de empleo y las respuestas políticas del mercado de trabajo), constata que las tecnologías digitales han desempeñado un papel esencial para maximizar el impacto de este tipo de ayuda.

Los países que habían informatizado sus servicios de apoyo antes de la pandemia y que tenían una estrategia de transformación digital clara, han podido responder de manera más eficaz a los desafíos planteados por la COVID-19. Estos países han logrado utilizar los canales de acceso remotos para garantizar la continuidad de sus servicios durante los confinamientos totales o parciales. Además, han utilizado los servicios digitales a fin de seguir asegurando la registración en línea, la adecuación automatizada de la demanda y oferta de empleo y la orientación en materia de ’chats’ y seminarios virtuales.

A fin de ayudar el creciente número de personas que han perdido su trabajo a causa de la COVID-19 a encontrar un empleo, o a ser recolocadas en otras ocupaciones, sectores o regiones, los gobiernos deben facilitar el acceso a una información precisa sobre el mercado de trabajo y las opciones del desarrollo de competencias. La tecnología ha desempeñado un papel decisivo para garantizar que esta tarea sea realizada de manera rápida y eficiente.

Los canales digitales han permitido que los servicios de apoyo sean accesibles fuera de las horas de trabajo convencionales y a un número mayor de personas. Además, dan lugar a sistemas de adecuación entre la oferta y la demanda de empleo más transparentes. Algunos ejemplos incluyen:

Es probable que la crisis provocada por la COVID-19 tenga un impacto duradero sobre el empleo, las empresas y las competencias, advierte la reseña. La recesión prevista podría hacer que el acceso al mercado de trabajo sea aún más difícil para los empleadores y los trabajadores, sobre todo en las economías con grandes mercados laborales informales. En estas circunstancias, la tecnología puede ser una herramienta cada vez más importante para ayudar a quienes más lo necesitan….

PIDEN PROTEGER SALUD, EMPLEO, SALARIO Y CONDICIONES DE VIDA DE TRABAJADORES MIGRANTES DESPUÉS DEL COVID

Porque la salud, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, incluidos los trabajadores migrantes, debe ser siempre una prioridad para los empleadores, la International Chamber of Commerce mundial (ICC) lanzó once recomendaciones generales sobre salud y seguridad que garanticen los servicios esenciales para la mano de obra migrante en las industrias especialmente afectadas por la crisis durante la pandemia.

Para ICC Mundial e ICC México, los trabajadores migrantes tienen preocupaciones específicas -ya que por lo general están lejos de sus familias y comunidades-, entre las que figuran el hecho de tener que hacer frente a barreras lingüísticas y/o culturales, así como a una posible discriminación, y a menudo no se benefician de las protecciones sociales y las redes de seguridad de las que disfrutan los trabajadores locales en general.

El cuidado de los trabajadores en general, pero de los migrantes en particular por su condición de vulnerabilidad es una de las preocupaciones de la ICC, destacó Claus von Wobeser, presidente de la delegación México, por lo cual ’hacemos un llamado a la representación empresarial a cuidar cada uno de los detalles contenidos en la Guía para la protección de los trabajadores migrantes durante la pandemia.

El documento establece que todos los trabajadores deben ser tratados con igualdad, dignidad y respeto, independientemente de su género y condición migratoria, además de que las empresas deben actuar con diligencia para respetar los derechos humanos y satisfacer las necesidades básicas de todos los empleados.

En la Guía, ICC recomienda implementar medidas relacionadas con garantizar el acceso a servicios de salud, porque su condición irregular generalmente les impide acceder a ellos por su costo o miedo a ser deportados, de tal forma que la información oportuna, el distanciamiento social, acuerdos laborales flexibles y hasta el acceso a traductores les permita mayor seguridad.

Para ayudarlos a mitigar el estrés y la ansiedad relacionados con el Covid-19 es importante ofrecerles ayuda psicosocial, servicios de consejería, líneas de ayuda telefónica, contacto con sus servicios consulares, ONG’s y ofrecer el acceso a los servicios de Internet, incluso en sus dormitorios, para que estén comunicados con sus familias.

El documento adaptado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostiene que en época de crisis es esencial comunicarse con los trabajadores migrantes para tener en cuenta sus necesidades y preocupaciones; asegurarse de que quien muestre síntomas de Covid-19 sea aislado, ofrecer orientación clara sobre cuándo, dónde y cómo buscar asistencia médica y tengan la documentación necesaria en caso de que dejen el lugar de trabajo.

Verificar que las condiciones del lugar donde vivan, sean propiedad o pagadas por el empleador, sean seguras, higiénicas y reflejen los requisitos de distanciamiento social. De igual forma el documento sostiene que se debe involucrar a los propietarios para evitar desalojos de viviendas, o considerar la cobertura temporal de los costos de alojamiento y alimentación, en caso de reducción de salarios como consecuencia del cierre o desaceleración económica en el lugar de trabajo.

Un apartado trascendente para la ICC es el que implica combatir la xenofobia y la exclusión social durante la crisis para lo que se sugiere puedan informar, de manera confidencial, sobre incidentes de acoso, discriminación u otro comportamiento inapropiado a su supervisor, representante de recursos humanos o dirección, y actuar y remediar todos los casos confirmados.

Salvaguardar los derechos de los trabajadores migrantes en tiempos de crisis es otro punto sustancial porque se deben observar y cumplir todas las leyes, reglamentos y convenios colectivos pertinentes relacionados con el empleo y las condiciones de trabajo durante esta situación excepcional….

