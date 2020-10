Plataforma Laboral

La búsqueda del trabajo decente para todos

+Periodistas: Ya basta a calumnias y asesinatos



CIUDAD DE MEXICO a 16 DE Octubre del 2020.- La pandemia de COVID-19 ha expuesto los fallos de la economía mundial que han repercutido sobre todo en la gente trabajadora, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la Central Sindical Internacional.

Tanto si hablamos de los 495 millones empleos perdidos en los últimos seis meses, los bajos salarios, la falta de protección social, las condiciones precarias, los 2.000 millones de personas empleadas en la economía informal o los peligros presentes en el lugar de trabajo – el hecho es que no hay bastantes personas con un trabajo digno.

Es lo que hace que este año la Jornada Mundial por el Trabajo Decente revista tanta importancia. Supuso una oportunidad para que la gente reclamase a sus Gobiernos un Nuevo Contrato Social para la recuperación y la resiliencia.

Ha llegado la hora de colocar las primeras piedras de ese Nuevo Contrato Social que garantice la recuperación de esta crisis y resiliencia frente a las próxima. Contamos con ejemplos inspiradores de sindicatos que, incluso durante tiempos particularmente difíciles, han obtenido grandes avances con vistas a un Nuevo Contrato Social.

Llevaremos esa reivindicación a las reuniones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Ministros de Finanzas del G20, que tendrán lugar este mes.

La COVID-19 ha obligado a estas instituciones financieras dominantes a dejar de esconder la cabeza en la arena. Queremos una acción decisiva para afrontar esta crisis económica, y queremos apoyo adicional para el alivio de la deuda y un fondo mundial para la protección social, a fin de asistir a las personas más vulnerables. Todo ello debe hacerse ya, porque las cosas están bastante mal y no harán sino empeorar.

La CSI ha venido controlando el número de empleos suprimidos conforme se anuncian, antes incluso de entrar en las cifras oficiales. Nuestro rastreador de recortes de empleo analiza artículos de prensa de 20 países, todos ellos economías importantes en todo el mundo, y cubre a cientos de millones de trabajadores y trabajadoras. El rastreador examina amenazas o recortes efectivos de puestos de trabajo. Resulta evidente que los recortes de empleo continúan y se acelerarán a menos que los Gobiernos prosigan aplicando medidas para proteger ingresos y empleos.

Además de perderse puestos de trabajo, la pandemia también está acelerando la introducción de cambios en la manera en que trabajamos. Más de 59 países han introducido el teletrabajo como medida para garantizar el distanciamiento social. La nueva Guía jurídica de la CSI sobre el teletrabajo hace hincapié en nueve principios para la reglamentación y el diálogo social en cuanto a las modalidades de teletrabajo.

Tenemos que consolidar los cambios logrados con el COVID-19. El orden del día acortado para la reunión virtual del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cubre las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. La exclusión de la salud y seguridad en el trabajo y de nuestra demanda de que se reconozca como un derecho fundamental constituye una negligencia por parte de la OIT respecto a sus obligaciones.

Es hora de pensar a lo grande y cambiar las reglas. Es hora de cambiar la supremacía del Producto Interior Bruto (PIB) como principal medida del éxito económico. Nuestro nuevo informe, Lo que realmente importa: Medir la rendición de cuentas gubernamental e ir más allá del PIB, representa un llamado a la acción por parte de todos los Gobiernos que afirman respetar la democracia, para que lo demuestran convirtiéndola en su principal prioridad. El informe incluye ejemplos de cómo está ya ocurriendo: en Bután, Bélgica, Australia y otros países.

La democracia no es algo que se pueda dar por hecho. Se pondrá a prueba una vez más este mes en elecciones generales de considerable importancia en EEUU y Nueva Zelanda. Manifiesten su compromiso a defender y reforzar la democracia – porque la democracia depende de que cada uno de nosotros nos aseguremos de que nuestra voz cuente, y se refuerza cuando actuamos de forma concertada….

LA BUSQUEDA DEL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Los desafíos al trabajo decente son diferentes en las zonas rurales y urbanas, pero las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder al trabajo decente.

El aumento de la participación de la fuerza de trabajo en las zonas rurales del mundo en desarrollo y los déficits generalizados de trabajo decente de los empleos rurales revelan la necesidad de promover mercados laborales rurales saludables para todos.

Todos los años, el 15 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, reconociendo el papel fundamental de la mujer en las zonas rurales. Este día nos recuerda a todos la importante contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

Las mujeres desempeñan un papel importante en la economía rural como agricultoras, asalariadas y empresarias. También asumen la responsabilidad del bienestar de los miembros de sus familias, incluido el suministro de alimentos y el cuidado de los niños y los ancianos. Sin embargo, las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a limitaciones para participar en actividades económicas debido a la discriminación por motivos de género y las normas sociales, la participación en trabajos no remunerados y el acceso desigual a la educación, la atención de la salud, la propiedad y los servicios financieros y de otro tipo.

La promoción y garantía de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer rural no sólo contribuye al crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también aumenta la eficacia de las iniciativas de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.

Este blog destaca los hallazgos de nuestro último Spotlight on Work Statistics. Para obtener más información, consulte el informe completo.

La población mundial está aumentando rápidamente, pero ese crecimiento dista mucho de estar distribuido de manera uniforme en todas las zonas geográficas, con una evidente tendencia a la urbanización. Mientras que en 1990 alrededor del 57% de la población mundial vivía en zonas rurales, en 2019 sólo el 44% de la población seguía siendo rural, y se prevé que esta proporción disminuya al 40% para 2030.

Esta tendencia de urbanización mundial ha ido acompañada naturalmente de cambios en ocupación. A medida que las zonas urbanas se expanden y atraen cada vez a más personas, las actividades agrícolas (típicas de las zonas rurales) se vuelven menos frecuentes en términos de personas empleadas.

En consonancia con ello, en 1991, el 44% de los trabajadores del mundo estaban empleados en la agricultura, mientras que el 34% de ellos trabajaban en los servicios y el 22% en el sector industrial. En 2019, el sector de los servicios representaba la mitad del total mundial ocupación . Mientras que el sector industrial se mantuvo bastante estable en cuanto a la proporción de ocupación , que representaba el 23% del total de ocupación en 2019, la proporción de ocupación agrícola se redujo considerablemente al 27% en 2019.

Sin embargo, aunque la agricultura está profundamente asociada a las zonas rurales, no todas las ocupación rurales son agrícolas y no todas las actividades agrícolas están ubicadas en las zonas rurales. De hecho, las estimaciones recientes de OIT muestran que el 89% de la agricultura mundial ocupación está ubicada en zonas rurales, lo que significa que el 11% de los trabajadores agrícolas del mundo viven en zonas urbanas.

Tal vez lo más sorprendente sea que sólo el 49% de todos los trabajadores del mundo que viven en zonas rurales trabajan en la agricultura, mientras que el 10% de ellos trabajan en la industria manufacturera y el 8% en la construcción…

PERIODISTAS MANIFIESTAN UN YA BASTA A CALUMNIAS

*Entrega Club Primera Plana reconocimientos a 200 compañeros periodistas del país.

*Por primera vez en su historia, la ceremonia es realizada de manera virtual.

*’Club Primera Plana, nuevamente alza su voz para manifestar un rotundo YA BASTA de asesinatos, persecuciones, calumnias’, afirma su presidente José Luis Uribe Ortega.

En un escenario inédito, virtual, en videoconferencia, el Club Primera Plana llevó a cabo su XXVIII entrega de reconocimientos a 200 compañeros periodistas de nuestro país.

La ceremonia empezó con honores a la bandera, como lo acostumbra esta organización de periodistas que es la más longeva de México, que ya cumplió 61 años.

Hubo aplauso para los compañeros que se nos han adelantado y han sido víctimas del Covid-19.

En ese marco digital, en el Día de la Fraternidad Periodística, el compañero Jorge Bermejo, quien fuera directivo de La Afición, primer periódico deportivo en el mundo, así como fundador del Club Primera Plana, recibió su reconocimiento por 75 años de ejercicio periodístico.

Recordó que fue el más joven del grupo de compañeros fundadores del Club Primera Plana y que entonces brindó porque ’algún día poder brindar por ser el más viejo del club’.

En la magna ceremonia, el presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, dejó en claro que ’los periodistas profesionales apoyamos el combate a la corrupción y a la complicidad, pero reprobamos y rechazamos asesinatos, insultos, calumnias, amenazas, mentiras, mensajes de odio, componendas y acciones que atenten contra fuentes de trabajo y la integridad de nuestras familias’.

’El Club Primera Plana, nuevamente alza su voz para manifestar un rotundo ’YA BASTA’ de asesinatos, persecuciones, calumnias’, afirmó el presidente del Club Primera Plana.

La coordinación general del evento estuvo a cargo del compañero Mario Luis Altuzar y junto con él participaron Mercedes Ávila Govea, Alejandro Álvarez Manilla, Judith Álamo López y Arturo Zárate Vite.

Esfuerzo colectivo al que se sumaron Virgilio Arias, Ángel Soriano, Roberto Guzmán, Pepe Arroyo, Carlos Ravelo, José Antonio Aspiros, Óscar Juárez, Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, destacados columnistas y comunicadores.

En el Día de la Fraternidad Periodística sobresalió el llamado a la unidad gremial y se recordaron frases de Benito Juárez, Francisco Zarco, Renato Leduc y Ricardo Flores Magón.

José Luis Uribe Ortega, en su calidad de presidente del Club Primera Plana, agradeció la asistencia de invitados, titulares y representantes de gobiernos, instituciones y organizaciones sindicales.

Ni la pandemia puede callar al periodismo que es la conciencia social y rechaza la colegiación de periodistas por ser una figura que usó las dictaduras latinoamericanas desde 1950 en la censura de medios de comunicación, se estableció este jueves 15 de octubre en el Día de la Fraternidad Periodística en ceremonia virtual.





