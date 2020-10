Plataforma Laboral

En días se consuma la revolución INFONAVIT

+Laboran en el IMSS 2,500 equipos COVID-19



Las Reforma Laboral se mantiene frenada por la terrible pandemia del COVID-19 que está a punto de costarnos cerca de 100 mil muertes, pero pese a todo hay muchos que no acaban de creer lo peligroso que es para todo ser humano y nos consta que hay quienes han muerto en apenas una semana de haber contraído el mal.



Hay que recordar que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRJL) acordó por unanimidad la ampliación de los plazos establecidos en la Reforma Laboral sobre la adecuación de estatutos de los sindicatos para establecer el voto personal, libre, directo y secreto.

El Consejo presidido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dispuso que se ampliarán: 45 días naturales el plazo para la adecuación de los procedimientos de consulta 17 días hábiles para la modificación de estatutos sindicales

En ambos casos, los plazos se reanudarán a partir de la fecha en que la autoridad sanitaria disponga la reanudación de actividades laborales en el sector público, y que la totalidad de autoridades registrales haya reanudado términos legales en su respectiva circunscipción.

En la misma sesión, el Consejo de Coordinación también aprobó el Manual de Conciliación Laboral en materia individual, el que servirá como instrumento para facilitar la formación de los futuros conciliadores y conciliadoras.

El documento aborda la conciliación laboral en materia individual, así como las técnicas de conducción de audiencias a partir del procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Igualmente, se alentó a las autoridades laborales federales, locales y demás instancias o entidades a que realicen actividades de formación y capacitación en materia de conciliación laboral individual.

Respecto a la circunstancia que vive el país, la Secretaria Alcalde Luján refirió que son tiempos de grandes retos, pero también de definiciones y se debe demostrar la solidaridad, sensibilidad, eficiencia, creatividad y responsabilidad en el quehacer público.

’No nos dejamos paralizar por la incertidumbre y nuestro compromiso con los grandes proyectos nacionales se refuerza ante la adversidad.’

’Hoy más que nunca, estamos convencidos que los trabajadores de México necesitan ver implementado un sistema de justicia laboral funcional y garantista, con funcionarios mejor capacitados’, afirmó.

A su vez, la jefa de la cartera laboral del país informó que 1.738 organizaciones sindicales con registro federal, de 2.025, ya adecuaron sus estatutos, lo que representa un avance del 85%.

Finalmente, aseguró que la transformación del mundo del trabajo sigue y seguirá siendo una prioridad inaplazable, por lo que en la reunión virtual también se expusieron los avances en la implementación del Nuevo Modelo Laboral….

EN DIAS LA REVOLUCION AL INTERIOR DE INFONAVIT

El Infonavit es la institución encargada de brindar préstamos a los trabajadores con el fin de que puedan comprar una casa. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para hacer una reforma y agregar nuevas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que se puedan hacer más cosas con el recurso que se otorga para los créditos.

El 136 de la Ley Federal de Trabajo y el 29, fracc. II, de la Ley del Infonavit, señalan que los patrones tienen la responsabilidad de hacer las aportaciones del 5% del salario de los trabajadores al Infonavit, esto con el propósito de que puedan acceder a un crédito hipotecario o construir su vivienda.

Además de adquirir una vivienda, en este momento los trabajadores que cotizan al Infonavit pueden usar su crédito, para ampliarla o hacerle ciertas modificaciones, pero las condiciones bajo las cuales puede ejercerse han sido consideradas como limitantes.

La propuesta que fue presentada ante la Cámara de Diputados a principios de octubre para que los puntos puedan ser valorados y aprobados en el mejor de los casos, contiene un par de cambios principales, los cuales cambios que se buscan hacer son varios, te los decimos a continuación.

Establecer un sistema de financiamiento que le permita a los trabajadores tener un crédito a bajo costo, con el cual puedan comprar, construir, reparar, ampliar o hacer mejoras a sus viviendas. También podrán acceder a comprar un terreno pensado para edificar su casa o ampliarla, con el fin de que puedan tener un patrimonio familiar.

Los créditos se otorgarán de manera directa y sin intermediarios, el único requisito es que cumplan con los requisitos que impone el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general.

El Consejo de Administración tomará en cuenta factores como la oferta y la demanda de las viviendas, las características del lugar, el número de integrantes de la familia, el saldo de la subcuenta de vivienda del trabajador y las aportaciones que se hayan hecho, el salario que percibe y el costo del terreno o casa que se quiera adquirir.

Los derechohabientes deberán comprobar que el terreno que se va a adquirir será utilizado para construir una vivienda, no se otorgarán créditos para establecer un negocio en la propiedad o darle otro uso que no sea el de una casa.

Puede sacar un crédito con algún banco para pagar una vivienda, construirla o adquirir un terreno, puede dar como garantía el saldo que tenga en la subcuenta de vivienda.

Si el trabajador ya liquidó su primer crédito puede tener acceso a un nuevo financiamiento por parte del instituto en coparticipación con entidades financieras, el cual estará determinado por las aportaciones que se hayan hecho.

INFONAVIT puede dar por terminado el contrato cuando los trabajadores hagan mal uso del terreno que adquirieron o incumplan cualquiera de los puntos establecidos en el contrato y tendrá un lapso de 45 días para desocupar el predio, contando desde que reciba la notificación correspondiente….

EN IMSS LABORAN MAS DE 2,500 EQUIPOS DE RESPUESTA COVID

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han integrado dos mil 535 equipos de respuesta COVID, en los que laboran más de 40 mil médicos y personal de enfermería, que tras arduos meses de batalla, son el rostro más humano de la pandemia.

La doctora Marcela Medal Vallejo es jefa del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 Villa Coapa del IMSS en la Ciudad de México, nosocomio que estuvo inhabilitado desde el sismo de septiembre de 2017, y que a partir del 27 de abril abrió sus puertas como un hospital 100 por ciento COVID.

Como encargada de la coordinación de recursos humanos, es responsable por la labor de 236 médicas y médicos, de los cuales 75 son líderes y especialistas en las áreas de medicina interna, urgencias, neumología, infectología y anestesiología.

Destacó que en este esfuerzo más de 900 trabajadores integran un solo equipo contra la pandemia: enfermería, personal técnico, administrativo, camillería, de laboratorio, conservación, higiene y limpieza, indispensables para la atención adecuada de los pacientes con COVID-19.

’He visto con satisfacción cómo personal que entró con temor a contagiarse, lo ha superado; hay varios compañeros que por su edad o condiciones de salud no pueden entrar a las áreas COVID, pero participan de alguna manera dentro de esta pirámide, todos quieren hacer algo por los pacientes’, subrayó.

La doctora Medal Vallejo afirmó que esta experiencia le ha enseñado que es capaz de afrontar una nueva pandemia, ’sé que voy a ser la primera en estar ahí, estoy muy contenta de lo que estoy haciendo, me siento realizada, de verdad estoy muy satisfecha con el trabajo que estoy haciendo’.

Por su parte, Rubén Salazar Barca, enfermero jefe de piso, tiene a su cargo la logística y distribución del personal de enfermería que está al cuidado de los pacientes en el Covitario, gestiona insumos y es enlace con los equipos médicos, de nutrición y asistentes médicas.

’Decidí trabajar en esta parte de COVID porque es parte de lo que estudiamos y a lo que nos dedicamos; en esta ocasión nos tocó nueva enfermedad y tenemos que estar al frente. Al principio sí había un poco de miedo, pero lo fuimos conociendo y manejando los protocolos institucionales’, destacó.

Dijo que en estos meses han aprendido a trabajar aún más como equipo, ’revisamos que el Equipo de Protección Personal vaya bien puesto, cuando lo retiramos estar bien concentrados porque cualquier mínimo error puede costar enfermarnos. Considero que la Familia IMSS, que siempre ha sido muy unida, en esto momentos se ha acercado más por esa situación’.

A pesar de que su especialidad es la dermatología, la doctora Diana Castillo Martínez continua laborando en esta pandemia en el área de informes: el personal revisa la nota médica de los pacientes e informa vía telefónica a sus familiares el estado de salud y tratamientos que se han aplicado.

Destacó que la mayoría de las personas agradecen la información que reciben de manera remota, ’otros quisieran tener un contacto más personal, ver a su familiar, pero esto no es posible, se pone mucho en riesgo no solamente la salud del paciente sino también la salud de los familiares’.

’El IMSS no se echa para atrás, esta pandemia ha sacado lo mejor de todos, hemos contribuido en mayor o menor forma a salir adelante. Mis compañeros son sumamente responsables y estamos comprometidos a que todo salga lo mejor posible’….

