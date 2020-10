Plataforma Laboral

NUEVO Orden Social generado por COVID

+La mejor oposición la está generando el PRI



En las últimas 12 semanas 20 entidades mantienen reducción en la velocidad de contagios de COVID-19, no obstante es necesario reforzar las medidas sanitarias, porque inicia la temporada de influenza, señalaron autoridades de la Secretaría de Salud durante El Pulso de la Salud, en Palacio Nacional.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que desde hace cuatro a 12 semanas, 20 entidades federativas registran un descenso continuo en sus curvas epidémicas de COVID-19, cuatro están en meseta de control y en ocho los casos van aumentando, con posible rebrote.

Subrayó que la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en salvar vidas. Por lo cual, se siguen implementando medidas sanitarias de prevención para disminuir la velocidad de propagación del virus SARS-CoV-2.

Alcocer Varela llamó a los grupos de población en riesgo a vacunarse a seguir manteniendo las medidas de autocuidado de la salud, consistentes en la sana distancia y salir de casa solo cuando es necesario.

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se planea una nueva estrategia de reconversión hospitalaria de instituciones privadas de salud para la atención de casos COVID-19, el secretario Alcocer Varela agregó que esta medida reforzará la capacidad del sistema público, en regiones o áreas donde se detecte esa necesidad.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, exhortó a todas las personas a evitar asistir a los panteones, los días 1 y 2 de noviembre, fecha en la que la población mexicana conmemora las celebraciones del Día de Muertos. Enfatizó que en estos lugares en la fechas señaladas es tradicional la alta congregación de personas lo que eleva el riesgo de contagio de SARS-CoV-2.

Además destacó que al último corte, en el país hay 989 mil 265 casos estimados, 40 mil 830 permanecen como activos (personas con posibilidad de contagiar) y 623 mil 494 se han recuperado.

Afirmó que sin importar el resultado de la prueba de COVID-19, las personas reciben el tratamiento y la atención médica que requieran, y que la mayoría de las infecciones respiratorias no son graves, en más del 80% de casos la enfermedad se limita.

Ante la temporada de influenza, recordó que la campaña de vacunación comenzó el primero de octubre y terminará el 31 de diciembre, en la medida en que se complete la vacunación de más de 36 millones de personas.

Reiteró que personas de 60 años o más, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y menores de cinco años deben vacunarse. Las vacunas son gratuitas y están disponibles en unidades públicas del sector Salud….

EL ORDEN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL GENERADO POR EL COVID-19 DEBE SER TEMA DE REFLEXIÓN

La reflexión en torno al orden social y organizacional que la pandemia del COVID-19 ha generado y las mejores formas de enfrentarla resulta determinante, a partir de explorar y discutir las aportaciones de especialistas a este rubro, aseguró hoy el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el XVIII Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI subrayó que este encuentro –que culminará el próximo 23 de octubre convocado por la Casa abierta al tiempo, instancias académicas de la Universidad de Quintana Roo y la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales REMINEO A.C.– redundará en propuestas creativas, factibles y pertinentes para enfrentar de mejor manera los desafíos que se avecinan.

El entorno global derivado del confinamiento al que obligó la emergencia sanitaria ha provocado la contracción de amplios sectores económicos, con repercusiones directas en los niveles de empleo y las formas de trabajo en empresas e instituciones públicas y privadas, así como en las relaciones humanas mismas, expresó.

’No obstante el momento histórico que vivimos –que es terrible en términos humanitarios– representa también la oportunidad de repensar nuestra labor, pues los retos pospandemia serán muchos y en distintos sentidos; el análisis organizacional como disciplina desde su ejercicio práctico también deberá ser objeto de deliberación académica y, sin duda, tendrá un papel preponderante en el entendimiento de lo que las personas están percibiendo’.

El doctor Peñalosa Castro enfatizó que el desarrollo de la investigación de alta calidad en dicho campo requiere de intercambios enriquecedores entre la comunidad docente especializada, por lo que ’si se hace referencia a los enfoques que los estudios organizacionales habrán de asumir en adelante es claro que la realización de este Congreso, en un momento tan difícil, es más pertinente que nunca y debemos celebrarlo’.

El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa, consideró que los temas que se abordarán son oportunos para la circunstancia contemporánea, en particular, la sustentabilidad, las políticas públicas, las economías alternativas y la innovación organizacional en la pandemia, con la participación de profesores de Sinaloa, Chiapas y Yucatán, así como de Canadá, Italia y Colombia.

’Estamos abriendo un espacio para la discusión universitaria y académica en torno a asuntos que son de total relevancia para pensar nuestro presente y futuro’, puntualizó.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, manifestó que después de 18 ediciones del Congreso –que por primera ocasión se efectúa de manera digital– se ha convertido en un referente, a partir de la perspectiva crítica y compleja que ofrece en materia organizacional.

’Los trabajos se hacen desde una perspectiva de gente de ciencia con propuestas muy específicas de reflexión desde dicho ámbito que apoya, provee de elementos y artefactos teóricos, pero también metodológicos y funcionales del ramo administrativo para tener opciones permanentes muy potentes y robustas’….

LA MEJOR OPOSICIÓN ES LA QUE ESTÁ CONSTRUYENDO EL PRI, CON PROPUESTAS: ALEJANDRO MORENO

La mejor oposición no es la que grita más o la que protesta más. La mejor oposición es la que está construyendo la nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con inteligencia, con estrategia, con propuesta, porque los mexicanos no quieren pleitos ni división, advirtió Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

Después de reiterar el triunfo priista, que, de acuerdo con datos oficiales, ganó 16 de 16 distritos electorales para el Congreso de Coahuila; en tanto que en Hidalgo logró más del doble de los ayuntamientos que actualmente gobierna, al obtener 32 presidencias municipales, aseguró que ’regresamos, ganamos la confianza, estamos contentos y le vamos a cumplir a la gente’.

En entrevista, el líder priista manifestó que Morena se ha desplomado por la gran falta de resultados, ya que ’cuando un gobierno no cumple, los ciudadanos te lo cobran en las urnas. Además, no han podido resolver el problema de su dirigencia’. Subrayó que la ciudadanía no quiere polarización, lo que quiere son propuestas.

Al referirse a los comentarios de la dirigencia morenista sobre desconocer los resultados electorales, asentó que cuando éstos son adversos buscan justificarse, e indicó que cualquier delito electoral se denuncia ante la autoridad, para que ’quien haya cometido un delito se le castigue’. Además, dijo, a Morena ya le quedó claro que no es lo mismo tener al presidente en la boleta que no tenerlo.

En una jornada en la que tuvo conversación con diferentes representantes de medios de comunicación, el dirigente del tricolor reiteró que el mensaje de la ciudadanía en el 2018 fue para exigir resultados, un país unido y propuestas, por lo que ahora, ante la falta de resultados, la gente votó por una opción política como la del PRI

Ganaron la confianza de los ciudadanos en el estado de Coahuila y en el de Hidalgo. Nosotros para adelante. Lo vemos como una gran oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos’, destacó, después de una contienda en la que el PRI compitió solo y sin alianzas.

Alejandro Moreno adelantó que ahora se enfocaran en dar la lucha en el presupuesto, orientar el gasto, la infraestructura, el campo, y trabajar fuerte, con el compromiso de generar mejores condiciones de vida a los mexicanos….