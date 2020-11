Plataforma Laboral

INFONAVIT presenta informe a diputado



CIUDAD DE MÉXICO a 30 de octubre del 2020.- La crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países, no obstante los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hecho público en Ginebra.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En el documento, publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT, se abordan los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a fin de hacer frente al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la discriminación, y garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva; por otro lado, se subraya la importancia de aplicar esos principios al adoptar medidas de respuesta frente a la COVID-19, a fin de garantizar la inclusividad de esas medidas.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan "la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social". Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Las recientes iniciativas encaminadas a identificar y abordar casos de trabajo infantil y trabajo forzoso en cadenas de suministro mundiales también están en riesgo, "habida cuenta de los esfuerzos desplegados a todos los niveles por las empresas para hacer frente a la crisis y a la enorme reducción de demanda que se ha producido".

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación .

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

En el documento también se destaca la preocupación por el hecho de que, en algunos países, los recursos para brindar apoyo a víctimas y supervivientes de casos de trabajo forzoso se están reasignando a la adopción de medidas de respuesta frente a la pandemia.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

"La defensa de la vida humana debe ser nuestra prioridad", señaló Francesco d’Ovidio, funcionario encargado del servicio FUNDAMENTALS. "La protección de los medios de subsistencia facilita nuestra labor al respecto. La eficacia de esos principios fundamentales obedece principalmente a su interrelación y fortalecimiento mutuo. Al formular nuestras políticas con arreglo a dichos principios se sientan las bases de una recuperación inclusiva en los planos social y económico, a tenor de las necesidades de las personas más vulnerables’….

INFONAVIT ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES 2019 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Armando Téllez Flores QUADRATIN MEXICO

CIUDAD DE MEXICO a 30 de Octubre del 2020.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) envió a la Cámara de Diputados su Informe Anual de Actividades 2019, documento que ratifica el compromiso de la presente administración con la transparencia y rendición de cuentas en beneficio del patrimonio de las y los trabajadores de México.

Lo anterior en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 10 fracción II, artículo 16 fracción IV y al artículo 23 la fracción IV de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a los artículos 5, 169 y 180 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.

El documento presentado a los legisladores informa sobre los logros que tuvo el Instituto durante 2019 en materia de inclusión financiera y justicia social, a través del ofrecimiento de soluciones que ponen al trabajador al centro de sus acciones y garantizan el acceso a la vivienda adecuada, así como la seguridad de su patrimonio.

En este sentido, destaca que, alineados a la política de austeridad del Gobierno de México, el Infonavit alcanzó un ahorro sobre su presupuesto original para 2019 de 2 mil 300 millones de pesos; 15% más de lo planteado al inicio de ese año.

La solidez financiera del Instituto se refleja en los ingresos totales registrados en 2019, de 197 mil 263 millones de pesos, es decir 30 mil 953 millones de pesos por encima de lo reportado en 2018, y 11.4% a lo estimado en el Plan Financiero 2019-2023.

Sobre la colocación hipotecaria, en 2019 el Instituto otorgó 521 mil 961 créditos, con una derrama económica de 157 mil 046 millones de pesos, de los cuales 351 mil 461 fueron hipotecarios y 170 mil 500 financiamientos de mejora.

El informe también aborda los resultados de la operación de diversos programas que atendieron de manera puntual las necesidades de los acreditados que menos tienen. A través del esquema Con 7 mil Sí se benefició a 50 mil 548 derechohabientes de menores recursos y se llevaron a cabo más de 740 mil reestructuras.

También se destacó la operación de los programas Responsabilidad Compartida y 90 Diez, con los cuales se convirtieron a pesos más de 185 mil financiamientos y 53 mil derechohabientes liquidaron su crédito, respectivamente.

Con relación a la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda, se benefició a 223 mil 621 pensionados y se entregó el Fondo 72-92 a 460 mil trabajadores, quienes recibieron más de 922 millones de pesos.

En materia de fortalecimiento de inteligencia fiscal se recaudaron 10 mil 257 millones de pesos al cierre de diciembre de 2019; lo que representa un incremento de 4.5% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, un ingreso adicional de 447 millones de pesos.