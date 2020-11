Plataforma Laboral

Acusan a Gómez Urrutia de lavado de dinero

Para fortalecer el clima de paz laboral en Sonora, privilegiar el dialogo, el Gobierno de Sonora y dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se alcanzaron acuerdos con lo que eliminan la amenaza de huelga de varias empresas programadas para mañana 10 de noviembre, según se anunció en redes sociales.



Así lo señaló Javier Villareal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Sonora quien desataco que se logró privilegiar el diálogo para mantener y fortalecer el clima y la paz laboral.

Esto atendiendo el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich rellano de privilegiar y mantener el diálogo para lograr acuerdos que favorezcan a los sonorenses.

Miguel Pompa Corella, secretario de Gobierno y Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en la entidad, anunciaron que se lograron acuerdos fundamentales con lo que se evita el estallamiento de huelga.

Entre los acuerdos se destaca la recontratación de trabajadores del servicio del transporte urbano; el pago de prestaciones pendientes a dichos trabajadores; se acuerda buscar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores por parte de las empresas concesionarias, en tanto el estado se compromete a ser garante del cumplimiento de los compromisos para con los trabajadores.

Al señalar que este es un acuerdo muy positivo para los sonorenses al desaparecer la amenaza de huelga, y fortalecer el clima y la paz laboral de Sonora, Pompa Corella resaltó que existe el compromiso de mantener el diálogo permanente con la CTM, buscando siempre el beneficio de sus agremiados y los trabajadores de Sonora y sobre todo el buen servicio de transporte urbano a los usuarios

Por su parte el dirigente estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, coincidió en que se privilegia la negociación, el diálogo y el respeto a los derechos de los trabajadores.

Gobierno del Estado y CTM expresan el siguiente acuerdo: Se hace el acuerdo de privilegiar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores; el compromiso del gobierno de estado es que se preserven los derechos establecidos en la ley.

En la mesa de negociaciones estuvieron: Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Héctor Robles, secretario general Sustituto de la CTM Sonora; Apolinar Castillo, dirigente de los Operadores del Transporte Urbano, y Arturo Ochoa, secretario del trabajo Sindical….

NUEVAMENTE ACUSAN A GOMEZ URRUTIA DE LAVADO DE DINERO

Lavado de dinero, fraude y tráfico de armas son los puntos por los que están investigando a Napoleón Gómez Urrutia en el extranjero, así lo dio a conocer una publicación periodística esta semana. A los pocos minutos la noticia tomó vuelo en redes sociales y varios líderes de opinión no lo pusieron en duda, por el contrario, apuntalaron tal afirmación con el historial del senador de Morena.

Fue el jueves pasado cuando, por medios electrónicos, se supo que se trata de agencias internacionales de seguridad las que le han seguido la huella a Napito. La investigación, aseguran, se basa en los excesivos lujos y despilfarros en los que ha caído el personaje en cuestión junto con toda su familia.

Se indaga la procedencia del dinero, que parece nunca acabar, y también hacen referencia a la colección de autos de lujo que presumió uno de los hijos de Urrutia, sin dejar de lado una colección de armas prohibidas en México. El asunto se vuelve aún más delicado ya que afirman que pudiera estar ligado a una industria clandestina de tráfico de armas vinculado al trasiego de drogas.

La publicación también asegura que Gómez Urrutia está en tensa calma luego de haber regresado a México de su autoexilio en Canadá, tras conseguir una curul como senador por parte del partido Morena pues, solo así, dicen, lograría el blindaje que por años buscó frente a las denuncias que caían sobre él por el despojo de 55 millones de dólares en perjuicio de más de 11 mil mineros. Este mismo fuero, indican, es el que le deja sentirse relativamente seguro de no ser encarcelado.

En la misma semana, otra nota periodística del portal Las Noticias cabeceaba de esta manera: ’Napoleón Gómez Urrutia, bajo la mira de la UIF y el SAT por gastos de hasta 50 millones de pesos al mes’. A decir de ese portal, ambas instituciones estarían investigando a Napito, ya que suma gastos mensuales que van de los 25 a los 50 millones de pesos, cantidad que va muy por arriba de su salario y a lo que declara a las autoridades fiscales.

Aseguran ahí mismo que tanto al SAT como a la UIF les ha llamado la atención estas impresionantes sumas de dinero, ya que nada tienen que ver con el salario de un legislador que al año alcanza poco menos de dos millones de pesos o bien de un líder sindical. Entonces se preguntan: ¿de dónde salen estos recursos? En este caso aseguran que está en marcha una investigación por lavado de dinero y se le sumaría evasión de impuestos.

No hace falta más que hacer memoria para saber que ésta no es la primera vez que se investiga a Napillo y familia por este tipo de temas. En el 2016, como parte de una investigación de lavado de dinero, la entonces Procuraduría General de la República congeló tres cuentas del Sindicato Minero, mismo que está en control de Gómez Urrutia desde hace varios años.

También en 2019, dos hijos de Napito, Ernesto y Alejandro Gómez Casso, fueron acusados de engañar al SAT por suplantar identidades para así lograr obtener la Firma Electrónica Avanzada, la FIEL, con lo cual podrían realizar trámites ante el Gobierno a través de Internet desde el extranjero, pues ambos se encontraban en Canadá acompañando a su papá en su autoexilio, por lo que no podían venir a México a realizar dicho trámite que requiere la presencia del interesado.

Viajes en aviones privados, alquiler de mansiones en Europa, autos de lujo, compra de inmuebles con alto valor económico son algunos de los puntos que también ha destacado la prensa nacional e internacional desde hace más de una década, y sin duda dejan mucho que pensar….

LA ENSANUT, INSTRUMENTO PARA REFORMAR PROGRAMASA DE SALUD

La Secretaría de Salud trabaja en el diseño de políticas públicas para hacer de la salud alimentaria un tema prioritario que permita revertir los problemas de sobrepeso y obesidad, subrayó el titular de esta dependencia, Jorge Alcocer Varela, al encabezar la presentación virtual de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-2019.

El secretario de Salud afirmó que el sobrepeso y la obesidad afectan a más de 75 por ciento de las personas adultas, de acuerdo con los resultados de la Ensanut 2018-19, lo cual es resultado de una intrincada red de factores donde destaca el ambiente obesogénico que no respeta fronteras ni edades.

En este contexto, recordó que en 2006 se reconoció el papel indivisible de la nutrición en la salud humana que dio origen a la primera Ensanut. A partir de entonces, se conoció el comportamiento de las poblaciones en temas específicos como la prevalencia y distribución de las enfermedades crónico-degenerativas, la doble carga de la malnutrición y las prácticas de alimentación infantil, entre otros.

Alcocer Varela resaltó los objetivos de la encuesta, como identificar los factores ambientales, socioeconómicos y culturales que determinan nuestros patrones de alimentación, actividad física, consumo de tabaco y alcohol y uso de los servicios de salud, entre otros.

Enfatizó la importancia de conocer los patrones de alimentación con el fin de modificarlos e incidir en la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas, que ’hoy más que nunca nos arrebatan la vida de miles de personas al año, y el problema se agravó con la llegada del coronavirus, haciendo imperioso y urgente un cambio de raíz’.

Asimismo, el titular de la dependencia dio a conocer que de acuerdo con la Ensanut 2018-19, el sobrepeso y la obesidad afectaron a 75.2 por ciento de las personas adultas y en 35.6 por ciento de la población infantil. La diabetes mellitus se incrementó de 9.2 por ciento en 2012 a 10.3 por ciento en 2018, y la hipertensión arterial pasó de 16.6 por ciento en 2012 a 18.4 en 2018.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, precisó que la Ensanut a partir de este año se desarrolla de forma anual por la importancia que tiene su información para orientar las políticas públicas de salud.

A su vez, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, expresó que la información de calidad es indispensable para procurar un sistema de salud eficaz que es un objetivo prioritario para las políticas públicas de nuestro país.

Santaella Castell manifestó que el Instituto a su cargo contribuyó con la recopilación de la información en campo y su procesamiento. Esta encuesta tuvo un costo de 196 millones de pesos, de los cuales el Inegi aportó más de 71 por ciento.

Durante la presentación, el director general de Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco, indicó que el instituto a su cargo diseñó las bases conceptuales y metodológicas de la encuesta y capacitó al personal que hizo el levantamiento de la información.

En el evento participaron, por parte del INSP, el director del Centro de Investigación en Salud Poblacional, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez; la directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, Teresa Shamah Levy, y el director de Economía de la Salud e Innovación de Sistemas de Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, Sergio Bautista Arredondo. Por parte del Inegi participó el director de Estadísticas Sociodemográficas, Edgar Vielma Orozco.

Los resultados de la Ensanut 2018-2019 están disponibles en http://bit.ly/ENSANUT2018-19....