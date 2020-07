Plateros de Taxco reinician ventas ahorcados por las deudas; piden ayuda gubernamental

TAXCO. 13 julio, 2020.- Ahorcados por las deudas, por los agiotistas a quienes empeñaron su mercancía y la crisis economía que se desplomó en cuatro meses de cuarentena, vendedores de plata del tradicional Tianguis Sabatino en Taxco reabrieron este fin de semana con la incertidumbre de no saber si podrán recuperarse.



Los tianguistas iniciaron la cuarentena desde el 14 de marzo que las autoridades federales tomaron medidas ante la pandemia por el virus SAR-COV-2, pero cuatro meses sin ingresos los llevó a exigir al municipio la reapertura de sus negocios para este fin de semana. Lograron ponerse de acuerdo, aunque amenazaron con abrir con o sin la anuencia de la autoridad.



De marzo a junio, un grupo de 32 líderes de organizaciones que agrupan a cerca de 5 mil tianguistas enviaron propuestas de no cierre y después de reapertura, pero fue hasta cuatro meses después que lograron un acuerdo. Ahora el reto es que lleguen los turistas y se reactive la venta.



Isabel Quinto, comerciante, explica que el compromiso fue que cada líder se hace responsable de que sus agremiados guarden estrictas medidas sanitarias, desde usar cubrebocas, tapetes, gel antibacterial, sanitizar sus espacios, garantizar la sana distancia y colocar plástico en sus puestos para evitar o reducir al mínimo los contagios.



’No nos querían dejar (abrir), nos decían que sólo el 30 por ciento, pero se acordó que la mitad abrirá en sábado y la otra mitad en domingo’, explicó.



Aunque poco, dijo, ya empezó a fluir el turismo este fin de semana.



’Sí está llegando turismo’, dijo esperanzada.



El Tianguis Sabatino es una tradición en Taxco de Alarcón. Nació en 1989 con artesanos plateros que vendían directamente sus productos. Al día de hoy son cerca de 5 mil vendedores de plata, ya no todos artesanos directos, que se suman al comercio y compiten con las tiendas boutique y los negocios establecidos.



Héctor Uribe, vocero del grupo de tianguistas, explica que el Tianguis sabatino se ha convertido en una fuente de empleo para alrededor de 10 mil personas que viven de vender diversos productos, desde artesanías, comida y platería.





’Cartoneros’, los más afectados

Existen también alrededor de 600 vendedores ambulantes llamados ’cartoneros’, que ofrecen joyería de alpaca en chapa de plata, le llaman ’plateado’ y es más económica.



Los cartoneros son de los más afectados económicamente por la pandemia. En este caso no tuvieron más remedio que no obedecer a la autoridad policiaca que prácticamente los mantuvo ’a salto de mata’ en esta cuarentena. Escondían sus productos entre sus ropas o en bolsas para tratar de ofrecerla a los pocos turistas que no dejaron de llegar en la cuarentena, pero que compraban poco.



María de Jesús, cartonera de 75 años, teme a quien se acerca sin intención de comprar y esconde su poca mercancía. Pero se luego se anima a hablar para mandarle decir al presidente López Obrador que se acuerde de los pobres de Taxco.



’El presidente de México ya dijo que no vamos morir de coronavirus, se va a morir de que no tenemos que comer, nos dan una despensa, no viene todo, falta azúcar, y con qué lo vamos a cocer, se ocupa gas, se ocupa todo.



’La verdad yo insistí en venir (a vender), porque en casa el dinero no va a llegar, luego dieron una despensa, ¡imagínese al tiempo que estamos! Fui a pedir otra, y me dijeron ya dimos una, que ahí tienen la foto’.



Gloria Moreno, también cartonera, explica que tienen miedo de la autoridad local.



’Es poco lo que traemos y para que nos lo quiten, no. Nos da miedo porque nos andan correteando, la enfermedad a mí no me da miedo, sana distancia y ya, eso nos han dicho, por sí o por no’, señala.





Mercancía empeñada

Abrir no ha sido fácil para los tianguistas, sobre todo porque de los casi 5 mil, alrededor del 60 por ciento son mujeres y, de ellas, el 50 por ciento son madres solteras, viudas, divorciadas o separadas. Y en muchos casos tuvieron que pedir préstamos, trabajar en lo que saliera, y en el peor de los casos empeñar su mercancía.



’Nuestra situación es muy grave, y no nos han volteado a ver, algunos empeñamos nuestra mercancía y al no tener entradas, esa mercancía se perdió, a menos de la mitad de su valor’, expresó María del Carmen Quinto, una de las líderes.



’Muchas mujeres son madres solteras, que salieron a trabajar a las casas’, añadió.



Con tres niñas de 3, 8 y 10 años, Reyna Trejo, madre soltera, se llena de impotencia y con un nudo en la garganta, narra cómo ha tenido que empeñar su mercancía para dar de comer a sus hijas.



’El presidente sólo dice ‘Quédate en casa’ y de ahí no pasa, pero, ¿quién pregunta cómo vivimos, qué comemos? Eso no se pone a pensar, a mí no me ha tocado ni una despensa y tengo tres niñas, solo les doy frijoles y sopa, es lo más feo que yo siento’, reclama.



’Diosito es grande, hemos salido empeñando la plata para poder sobrevivir’, agrega.



Solicitan créditos gubernamentales

Ahora que han logrado permiso para abrir sus puestos, las mujeres tianguistas coinciden en destacar que lo que urge del presidente de la República es que voltee a verlos, que les apoye con los créditos de 25 mil pesos.



Reyna Trejo enfatiza: ’No pedimos regalado, queremos que nos presten para reactivar nuestra economía, porque hemos empeñado nuestra mercancía’.



De esos préstamos que ha anunciado el presidente, sin tanto papeleo, ni burocracia, añade.



También le piden a López Obrador que intervenga para que garantice que el Tianguis sabatino seguirá sin reubicación alguna, como aseguran intenta hacerlo el alcalde Marcos Parra.



Oralia López Portillo, líder artesanal, destacó que no están pidiendo limosna, que la situación es grave y a ello se suma la incertidumbre de que ahora el alcalde de Taxco, pretende reubicarlos, sacarlos del primer cuadro, de las calles principales de Taxco donde han permanecido por 32 años.



’(Al Alcalde) se le ocurrió separarnos, nosotros estamos en desacuerdo, el presidente no nos hace caso, nos quiere mandar a las orillas, no tenemos un lugar establecido, estamos en vía pública, es un sábado nada más.



’Queremos que el presidente voltee a ver a Taxco, queremos trabajar, no queremos limosnas y que ponga orden a los alcaldes’, agrega López Portillo.



Y a ello se suma también la inseguridad, agrega Isabel Quinto.



’El problema económico es terrible, pero sumémosle la inseguridad, hemos sido atacados, asaltados, ha habido muertes de compañeros’, denuncia Isabel.



’Queremos la seguridad y créditos, no queremos que nos regalen nada, porque somos trabajadores, que nos abran las puertas sin tanto papeleo, sin trabas’, exige.



El grupo de organizaciones entregó un documento dirigido a los tres niveles de gobierno donde exponen sus peticiones:



Piden al gobierno federal suspender cobro de energía eléctrica tres meses, así como declaraciones y pagos al SAT, además de los referidos créditos a la palabra por 25 mil pesos.



Al gobierno de Guerrero le piden no pagar el refrendo ni la tenencia vehicular.



A la alcaldía le solicitan diferir los pagos de agua 8 meses y ampliar plazo para el pago de predial. Y que no les cobren el derecho de alumbrado público.



También piden la mediación presidencial para que los bancos también otorguen prórrogas, plazos y convenios de pago sin intereses de tarjeta de crédito, préstamos, seguros, entre otros.



La intención, explican, es para ’poder respirar’, poder nivelar, equilibrar su situación económica, tras la pandemia de la covid-19.