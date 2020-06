Playas de Guerrero siguen cerradas, advierte el secretario de Salud

Fuente: Quadratín



ACAPULCO, Gro., 6 de junio de 2020.- El secretario de Salud estatal Carlos de la Peña Pintos advirtió que las playas continúan cerradas, pues el semáforo epidémico federal muestra en color rojo a Guerrero, con tendencia en casos positivos y hospitalizaciones en aumento.



’No. No se van a abrir las playas. Nosotros tenemos que esperar, nosotros estamos en semáforo rojo. Mientras tengamos semáforo rojo no podemos evolucionar hacia otras posibilidades en el esparcimiento. Las playas siguen cerradas’, enfatizó. Informó que se han acumulado 2 mil 415 casos confirmados de Covid 19 en el estado, de los cuales 133 fueron añadidos en un día, 90 más según al reporte de la federación del viernes en la noche.



Subrayó que sólo bajando la movilidad se podrá detener la velocidad de los contagios, pues en 30 días aumentó 80 por ciento y las defunciones subieron en 83 por ciento. Indicó que los nuevos casos positivos de Covid 19 significaron un incremento del 5.8 por ciento.



Durante la actualización de cifras del coronavirus en Guerrero al mediodía, el funcionario estatal dijo que se mantiene en 358 la cifra de personas fallecidas, que 567 casos activos y mil 383 sospechosos. Puntualizó que Copanatoyac, en la región La Montaña, ya forma parte de la lista de municipios con casos confirmados del virus, pues registra un caso positivo, y suman 61 demarcaciones con enfermos de Covid 19.



Reiteró que el municipio con más casos confirmados y defunciones es Acapulco, pues hasta el mediodía de este sábado registra mil 501 confirmados y 169 muertes. Chilpancingo tiene 247 casos positivos y 33 decesos; mientras que Iguala lleva 142 confirmados y 58 personas que han perdido la vida por el coronavirus.



Advirtió que la tendencia de ocupación hospitalaria es ascendente pues en un día 14 personas fueron internadas y este sábado suman 361, lo que representa el 57 por ciento de las 632 camas para pacientes Covid.



Además hay 54 pacientes intubados y 307 sin intubar. Los hospitales que tienen más camas ocupadas son el de Chilpancingo, que está al 72.2 por ciento, el de Coyuca de Catalán al 85, Ometepec al 69 por ciento y Tlapa al 46 por ciento.



Carlos de la Peña estuvo acompañado por la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, quien informó que los comedores comunitarios atienden a 5 mil 500 personas en Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Zihuatanejo, donde se ofrecen alimentos de manera gratuita a las personas que lo soliciten.



Asimismo invitó a quienes visiten este puerto a acatar las disposiciones de las autoridades. ’La pandemia no se termina con más camas de hospital, no se termina con más ventiladores, la pandemia se termina si te quedas en casa’, concluyó.