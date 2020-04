¿Pleito con medios informativos, plan con maña de López Obrador?

De un tiempo a la fecha, conforme se deteriora rápidamente todo en México y se hunde igual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no pocos periodistas comenzamos a ver la otra punta de la madeja del majadero y alevoso embate del Presidente hacia los medios informativos y sus personajes.



No es un secreto que durante el largo régimen priísta y luego en los dos sexenios panistas la relación prensa-Estado operó con base en un fuerte flujo de recursos hacia los medios para simular un régimen democrático.



Lo cierto es que a la gran mayoría de los mexicanos les importa un bledo lo que se publique y diga en la prensa mexicana. Los mexicanos simplemente no leen ni diarios ni libros. No leen. Y tampoco siguen los noticieros de radio y TV, sino los de chismes, artistas y chistes.



De ahí, el gran éxito de las redes sociales donde el la difamación y la infamia son la constante.



Sin embargo, pese a todo, la prensa mexicana seria opera para un segmento reducido pero importante de clases medias y altas. Y para el exterior.



Eso es lo que abomina y contra lo que va el tabasqueño. Es su mayor elemento de contención para actuar como quiere, sin controles y sin leyes, vía decretos, sin pasar por el Congreso ni el análisis.



Y es por ello que López Obrador, desde que llegó, cerró la llave de la contratación de publicidad -lo que ha debilitado al extremo a los medios informativos y de investigación y reflexión- y los ha sometido a una constante degradación y denigración, con acusaciones de corrupción generalizadas, dejando la impresión ciudadana de que la prensa mexicana toda opera bajo consigna.



Es decir: no ejerce el periodismo.



Un juego en que han caído no pocos periodistas y medios, los cuales hacen eco de las acusaciones no sustentadas de López Obrador contra algunos de los personajes y medios.



Hasta hoy, López Obrador no ha probado ningún acto de corrupción en la prensa mexicana. Los listados de columnistas, periodistas, reporteros y medios informativos que sus colaboradores han filtrado como muestra de un reparto imaginario de ’chayos’ -es decir, dinero bajo la mesa- son los que muestran el flujo de la publicidad en otros sexenios que operó con facturas y pagos de impuestos.



Un flujo de publicidad como el que él mismo ejerce hoy para sus medios y personajes cercanos.



El punto esencial es: ¿por qué Andrés Manuel López Obrador quiere debilitar y desaparecer medios y pauperizar a reporteros y columnistas críticos a quienes el llama adversarios y los califica de conservadores y de actuar bajo consigna de la gran empresa?



Todo apunta a que este segmento critico es uno de sus mayores obstáculos para ejercer abiertamente un populismo cercano al chavismo -disfrazado de izquierda-, y para consolidar su continuidad en el poder luego de la consulta de revocación de mandato prevista en 2022.



Uno de los elementos esenciales de quienes se opusieron a esa consulta, es que someter a revocación el mandato presidencial no hacía falta porque estaba ya previsto en la Constitución como está establecida la continuidad del mandato.



Esa fue una argucia que aplicó justamente Hugo Chávez para continuar en el poder durante 12 años.



El otro eje es la creación de una base electoral a través de programas asistencialistas de entre de recursos directos a grandes segmentos de la población.



Hoy, Andrés Manuel López Obrador, junto con el debilitamiento y denigración de los medios informativos y en general de la prensa mexicana, ha avanzado sustancialmente en la construcción de esa base social que llega ya a los 25 millones de habitantes a través de 25 programas como: los bonos a Adultos Mayores Personas, a personas con Discapacidad, los jóvenes Sembrando Vida, las becas a Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras lo del programa de jóvenes Construyendo el Futuro y las llamadas Tandas para el Bienestar.



¿Quién, que reciba dinero directo va a votar en contra de quién se lo da?



Este es el fondo no tan escondido de los ataques de Andrés Manuel López Obrador a los medios.



Es por eso por lo que ha echado a pelear a unos con otros, a que los mismos periodistas le hagan el juego golpeándose entre sí.



Quién lo tiene bien medido en estas intenciones, es Beatriz Pagés, hija del gran periodista José Pagés, directora y propietaria de la revista Siempre!, quien coincide en que AMLO quiere llevar a algunos medios como Televisa y TV Azteca, y otros de radio, a un nivel en el que les pueda retirar sin grandes problemas la concesión para dársela a seguidores suyos.



Por ahí va este golpeteo y denigración de la prensa mexicana desde la presidencia de López Obrador.



Sólo que México no es Venezuela ni los medios mexicanos son ingenuos y entreguistas.



Considero que como va el deterioro económico y social, político de México el siguiente año y medio serán un período determinante para muchas definiciones en este campo.



Seguro varios medios van a desaparecer, pero los que queden tendrán la suficiente fuerza para enfrentar la intentona chavista de AMLO.



Recuérdenlo.



Monreal: no se puede rebajar sueldos ni aguinaldos



Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, advirtió que no, que el decreto publicado ya por Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación para aplicar recortes y una reorientación importante del Presupuesto de Egresos de 2020, no puede operar en lo de rebajar el 25 por ciento de los salarios de subdirectores hacia arriba ni para quitarles el aguinaldo.



’Tendrán que ser (aportaciones) voluntarias… una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo, que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria, es asunto de ellos en el momento de solidaridad. Así lo entiendo yo’.



Un decreto no podrá estar por encima de eso a pesar de ser del Presidente.



Entrevistado al entrar a Palacio Nacional para una conversación con el presidente López Obrador, el zacatecano indicó que en estos tiempos de pandemia los actores políticos y otros en México debieran preguntarle a AMLO: ¿(en) qué ayudamos?



Como líder de la mayoría senatorial dijo que la cámara alta está lista para cooperar en la atención de la emergencia sanitaria.



