Plena coordinación con la SEG, para mejorar la calidad educativa en Guerrero, ofrece diputado Ricardo Castillo Peña

El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputado Ricardo Castillo Peña, manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con el nuevo titular de la Secretaría de Educación Guerrero, a efecto de resolver las diferentes problemáticas que afectan al sector educativo en la entidad.

En entrevista, el diputado aseguró que, como representante popular y presidente de la Comisión, ha sido portavoz de distintos grupos que reclaman sus derechos, como es el caso de los 4 mil 683 docentes que se encuentran fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), a quienes no se les reconoce sus prestaciones y antigüedad, a pesar de tener 10 o 15 años laborando.

Dijo que, si bien es cierto, en el 2018 había 5 mil 828 plazas fuera del Fone y en el 2019 se incorporaron 982, aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos laborales de muchos trabajadores de Escuelas de Tiempo Completo y Educación a Distancia.

El también diputado por Morena externó que también se debe atender el Programa Nacional de Ingles (PRONI), ya que hay alrededor de 200 Asesores Externos Especializados en que no han sido basificados y carecen de prestaciones laborales, y a los que por la misma razón se les ha negado su antigüedad, debido a que trabajan por contrato.

"Como Congreso del Estado se ha retomado este tema, muestra de ello es que en la nueva Ley de Educación del Estado aprobada el uno de octubre del 2020, está considerada la incorporación de la asignatura de inglés, que permitirá dar certeza laboral a asesores externos especializados en esta lengua extranjera", destacó.

Castillo Peña aseguró, además, que el Congreso siempre ha atendido las demandas de los diferentes sindicatos, como el del Colegio de Bachilleres, en relación con la modalidad de los entes municipalizados cuyo personal docente es pagado por los municipios o por cooperación de los padres de familia, pero que no cuentan con prestaciones, situación que debe ser homologada, así como lo relacionado al presupuesto asignado, algo que lamentablemente no fue posible mejorar para este año.

Ricardo Castillo Peña refirió que la agenda en materia educativa es amplia y como parte del trabajo legislativo, tanto al interior de la comisión que preside como de manera individual, se ha puesto especial interés y se han realizado exhortos e iniciativas de reforma a la Ley de Educación que permita el mejoramiento del sector.

Por último, confío en que habrá suma de voluntades con el nuevo secretario de Educación para continuar por la ruta del buen entendimiento y los acuerdos, hasta lograr una educación de calidad para las y los guerrerenses.